Magyarországon több mint 50 csípőszúnyog faj honos, egy kis csoportjuk kedveli az emberi vért. A viszketésnél azonban kellemetlenebb tüneteket is okozhatnak. Dr. Wächter Walter, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője rámutatott: a Nyugat-nílusi láz terjesztéséért az országszerte gyakori dalos szúnyog felelős, de más hazai fajokban is kimutatták már a vírust. A legtöbb emberi fertőzés tünetmentes, de néhány százalékban előfordulhat láz, fejfájás, izomfájdalom, melyhez bőrkiütések társulhatnak. A betegek 3-6 nap alatt maguktól gyógyulnak, de időnként idegrendszeri tünetek is felléphetnek: az agyvelőgyulladás és az agyhártyagyulladás leggyakrabban idős embereket érint. A szakember hangsúlyozta: a fertőzés a szúnyogcsípéssel emberről emberre nem terjed, de szervdonációval és vérátömlesztéssel átadható, ezért a diagnosztizált fertőzések környezetében a véradást korlátozzák.

Küzdelem a szúnyogokkal

Szintén szúnyogok közvetítésével terjed, de járványügyi szempontból kevésbé számottevő a bőrférgesség.

Egzotikus, trópusi szúnyogfajták is megjelentek már Magyarországon, ezek nálunk korábban nem honos kórokozókat terjeszthetnek.

- A „trópusi betegségek” közül a Malária, a Sárgaláz, a Zika, a Japán-encephalitis jelenleg behurcolt esetekben fordul elő (vagyis a fertőződés az utazás alatt történik), azonban a dengue vírus („csonttörő láz”) és az ízületi fájdalmakkal, gyulladásokkal járó chikungunya vírus már okozott európai országokban is kisebb járványokat - fejtette ki a szakember.

A vármegyei tisztifőorvos szólt arról is, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 2023-ban rekordot döntött a Dengue-láz okozta megbetegedések száma, több mint ötmillió esetet regisztráltak, ezek közül négyezer járt halálozással. A vírust terjesztő tigrisszúnyog kedveli az emberek közelségét, főleg napközben csíp. Házkörüli kisebb vizekben, esővizes pocsolyákban szaporodnak és szívesen pihennek a hűvös lakásban.

Legjobb védekezés a megelőzés

Both Gyula a kormányhivatal növényvédelmi szakügyintézője pedig arról beszélt lapunknak, magunk is sokat tehetünk a szúnyogok elleni védekezésért. Kiemelte: a szúnyogok lárvái az állóvizekben élnek, így gyakorta - a vízgyűjtő hordóinkban, kerti tavakban, pocsolyákban, gumiabroncsokban - magunk tenyésztjük őket. Ezeket, a területeket kezeljük szúnyoglárva irtó szerekkel, illetve ültessünk a ház körül szúnyogriasztó növényeket: ilyen a citromfű, a bazsalikom, a kakukkfű, a levendula, a rozmaring, a körömvirág, az eukaliptusz, a krizantém, a fodormenta, a bársonyvirág, a kakassarkantyú és a paraszt muskátli.