A héten Vas megyében számos településen kerül sor földi úton történő szúnyogirtásra, míg a légi gyérítés továbbra sem valósul meg. Ahogy mi is beszámoltunk róla, a Rába áradása után tarthatatlan állapotokról számoltak be több településről is, számos önkormányzat igényelt légi gyérítést, azonban erre nem kaptak engedélyt. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint június 27-én és 28-án végeznek földi irtást a vármegyében.

Szúnyogirtás Vas vármegyében a héten

Forrás: Freepik

Hol készüljünk szúnyogirtásra?

Június 27-én, csütörtökön a következő településeket érinti az intézkedés: Csönge, Csörötnek, Gérce, Halogy, Kenyeri, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Sitke, Uraiújfalu, Szombathely, Bajánsenye, Kercaszomor, Magyarszombatfa, Bük, Gór, Bő, Répceszentgyörgy, Chernelházadamonya, Mesterháza, Hegyhátszentmárton, Ivánc, Magyarlak, Mersevát, Mesteri, Nick, Pósfa és Rábagyarmat.

Június 28-án, pénteken pedig a következő településeken lesz földi szúnyoggyérítés: Alsóújlak, Bejcgyertyános, Celldömölk, Csákánydoroszló, Döröske, Egervölgy, Egyházashollós, Gasztony, Ikervár, Kám, Katafa, Körmend, Magyarszecsőd, Meggyeskovácsi, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagymákfa, Nagymizdó, Nyőgér, Püspökmolnári, Rábahídvég, Rábapaty, Rátót, Rum, Sárvár, Sótony, Szarvaskend, Vasszentmihály, Zsennye, Rábatöttös, Vasegerszeg, Hegyfalu, Tompaládony, Nagygeresd, Zsédeny, Kemestaródfa, Magyarnádalja, Pinkamindszent, Szemenye, Vasalja, Vasvár, Balogunyom, Csánig, Csénye, Felsőcsatár, Gencsapáti, Horvátlövő, Hosszúpereszteg, Ják, Jákfa, Karakó, Pornóapáti, Répcelak, Sorkifalud, Sorkikápolna, Szeleste, Szentpéterfa és Vaskeresztes.

Mint megtudtuk Kiss Andrástól, Jánosháza polgármesterétől, ők is megrendelték saját költségen szerdára a földi gyérítést.

A földi gyérítések során alkalmazott készítmény, a Deltasect Plus 1,2 ULV vagy a Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó szer, a kijuttatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, és nem veszélyes az emberre vagy más melegvérű állatokra. A hatóanyag néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság számára javasolt intézkedések közé tartozik a szabadban tárolt gyermekjátékok, élelmiszerek, evőeszközök és szárított ruhák összegyűjtése vagy letakarása a kezelés napján. Az ablakokat és ajtókat zárva kell tartani, valamint a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket kikapcsolni a kezelés ideje alatt és az azt követő egy órában. A kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt meg kell mosni, és a kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni tilos.