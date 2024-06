Szupermarket, napi szokásos. Felpakolok a futószalagra, és várom, hogy sorra kerüljek a pénztároshoz. Megkapom a kis elválasztókat, és odateszem: egyet az elejére, egyet meg majd utána. Jó szorosan… És ahogy általában, most is hosszú szünet mögöttem. Azaz: 70-80 centinyi üres szalag, és majd csak utána a mögöttem érkező vásárló holmija. Rásandítok: fél tőlem vajon? Vagy a termékeim riasztják el? Kétlem. Pedig az a 70-80 centi igen jól jönne ott a sorban következő hölgynek: annyival előbb felpakolhatná a kezében lévő pár cuccot. Odafigyelés másokra, de jó lenne! De ha csak érdekből is: neki is jobb lett volna előbb felpakolni, gondolom – de lehet, hogy a szalag akkor is teli volt, végig. Ha nem is zsúfoltan, de lehetne sokkal gazdaságosabban ezt (is) csinálni.