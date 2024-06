A Vadvirág Fesztivál énekversenyének győztese, Horváth Krisztofer is énekelt, aki egy országos tehetségkutatóban méreti meg magát a közeljövőben, róla itt írtunk. Ezen kívül ismert magyar versek is elhangzottak, végül közösen énekelték el a kicsik a Tavaszi szél vizet áraszt c. dalt – egyikük gitárral kísérte a dallamot.

A pályázatot azért hoztuk létre, hogy megmutassuk ezeknek a gyerekeknek, hogyha beleteszik valamibe a munkát és kitartóak, akkor az életben is meg fogják állni a helyüket – fogalmazott Dr. Szendrő-Németh Tamás, a pályázat megálmodója.

- Tudjuk, hogy nem egyszerű a mai világban boldogulni, de higgyétek el, ha ugyanilyen szorgalmasak és kitartóak lesztek, mint a pályázat leadásánál, meg fogjátok találni a helyeteket a világban – mondta a gyerekeknek, majd újra átadta a szót Szabó Anita intézményvezetőnek, aki Benki Krisztina helyettessel együtt eredményt hirdetett és megnevezte azokat a gyerekeket, akik elnyerték a százezer forintos pénzjutalmat. Senki nem távozott üres kézzel, ugyanis minden pályázó kapott ajándékutalványt, mint mondták, ezzel akarták kifejezni: minden gyermek munkáját és motivációját értékelik.