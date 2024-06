Beért a befektetett energia 1 órája

Tavaszi versenyeredmények a Bersek József Általános Iskolából

Április-májusban beért az egész tanévben végzett szorgalmas tanulás, a befektetett energia és a sportolásra, gyakorlásra, tehetséggondozásra szánt pluszórák is: szebbnél szebb országos, megyei és körzeti versenyeredményekről számol be a Bersek-iskola vezetése, ezzel is mutatva, hogy milyen sokrétű munkát végeznek az intézményben a mindennapi tanítás, élménypedagógiai órák, foglalkozások mellett.

Forrás: VN/Bersek-iskola

Elsőként az országos sikerek: Alasz Marcell 8.a osztályos tanuló képviselte az iskolát, Kőszeg városát, a Horvátzsidányi Sportklubot, Horvátzsidányt és Vas vármegyét az asztalitenisz Diákolimpián a III-IV. korcsoport „B” kategóriájában Kiskunfélegyházán. Igen nehéz és színvonalas mérkőzések után bronzérem büszke tulajdonosa lett. Edzője: Molnár Péter. Tóth Botond Kende 7.a osztályos diákjuk a MOZAIK Tanulmányi Verseny Országos Döntőjén és a Bendegúz Tudásbajnokság Országos Döntőjén is 2. helyezést ért el történelemből. Ez utóbbi versenyen a hatodikos Vers Balázs 4. lett. Mindketten csak 1-1 ponttal maradtak le az őket megelőző versenyzőtől. Felkészítő tanáruk: Horváth Márta A TUDÁSVADÁSZ Országos Honismeret Tanulmányi Versenyen 4 online forduló után országos I. helyezést ért el Horváth Áron 5.a és Krizmanich Anna 6.b osztályos tanuló. Segítő tanár: Horváth Márta Megyei, körzeti, városi sikerek: A Petőfi komplex irodalom-történelem verseny vármegyei fordulóján 2. helyezést értek el a 8. osztályos lányok – Bak Emma, Krizmanich Krisztina, Kumánovich Kinga, Pusztai Bianka „Szabadság Lányai” nevű csapatukkal. Felkészítő tanárok: Kovácsné Szabó Éva, Szabóné Király Éva Anna és Kocsisné Pethő Judit. Az iskola által szervezett Városi és Városkörnyéki Matematika Versenyen a 8. évfolyamon Pusztai Dominik 8.a osztályos tanuló I. helyezett lett. Felkészítő tanára Kiss Lajos Csaba. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület által szervezett, a méhekről szóló Natúrparki vetélkedőn a képzeletbeli dobogó mindhárom fokára a Bersek-iskola 8. és 7. osztályos csapatai állhattak fel. Felkészítő tanárok: Kovácsné Zsolt Andrea és Tóth-Percze Mária.



