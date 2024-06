Szerdán 16 órától: képviselő-testületi ülés a városházán. Témák: beszámoló a távhőszolgáltatás helyzetéről, pályázati előterjesztés, alaprajz-koncepció egy Alkotmány utcai épület lakóházzá alakításához. A Régmúlt korok nyomán című vasvári pályázat is a megvalósítás szakaszához ért, a vasvári sánc és vaskapu tanulmányterve elkészült, ezt is jóvá kell hagynia a grémiumnak. A sporttelep öltözőjét infrastrukturálisan fejlesztené az önkormányzat még nyáron. A munkálatok a tanulmányterv szerdai elfogadása után indulhatnak. Belterületi útjait ugyancsak tovább fejlesztené Vasvár, a TOP-plusz programból; az önerőről kell dönteni. Vasvár a Magyar falu program út- és járdafejlesztési programjára is pályázatot készül benyújtani.