A Kanizsai Dorottya Gimnázium által szervezett megyei képzőművészeti pályázatra nyolc vasi középiskolából összesen 152 pályamunkát küldtek be diákok. Ebből 79 pályaművet állítottak ki a Savaria Mozi aulájában, 16-ot díjaztak, közülük pedig öt alkotó kiemelt díjat kapott. A gimis rajzszakkörösök közül az év végi hajtásban, Nagy Katica, Szalai Sára 11.B-s és Gál Karolina 9.A osztályos tanulóktól küldtünk be munkákat a fesztiválra. Mindhármuk munkáiból válogattak műveket a kiállításra. Külön siker, hogy Karolina kilencedikesként már a díjazottak közé került, illetve büszkék lehetünk Szalai Sárára, akit a zsűri az öt kiemelt díjazott közé választott - olvasható Grodvaltné Martos Veronika tanárnő, a gimnázium honlapján közzétett beszámolójában, amelyből az is kiderül: a kiállítás június 30-ig látogatható.