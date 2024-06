A Szűz Mária, Jézus jelképek mellett a kiállítás képi tartalmaiban az Atya is megjelenik, akihez Jézus így fordul: „Legyen meg a te akaratod!” − a Mi atyánk utolsó sora rá van írva nagy betűkkel egy újrafestett klasszikusra. Függetlenül az eredeti képtől, mint alkalmazott elem, bevilágít korunk sötétjébe. Maga az éghez fordulás is hallatlanul aktuális – minden időben és térben, így ma is. Az egyik eszközünk lehet, hogy túléljünk, hogy megőrizzük a belső szabadságunkat, hogy ne legyünk teljesen elveszve abban, hogy marionettfiguraként akarnak rángatni minket. Az éghez fordulás lehet menedék, támaszték, lehetőség a kibontakozásra, mert – ahogy Hamvas Béla is mondja – egyetlen út mindig van: felfelé.

Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész az Agora Sportházban rendezett, Küldetés című kiállításán

Fotó: Cseh Gábor

Tóth Csaba azt mondja: − Lehet, hogy napok, hetek vagy órák választanak el minket a harmadik világháborútól. Nem véletlen, hogy a kiállítás fókuszába kerültek az imádkozó kezek. A következő, újdonságokat bemutató, előremutató kiállításom címe ez lesz: Kyrie eleison („Uram, irgalmazz!”) – könyörgést jelent, de mindig hozzá kell fűzni azt, hogy „Legyen meg a te akaratod!” Persze, rajtunk is múlik az élet, de most már látjuk azt, hogy fölöttünk lévő világban dől el minden. A mi sorsunk, a gyermekeink, unokáink, a jövőnk sorsa. Az emberiség még soha nem volt ilyen kritikus időben, amit mi nap mint nap megélünk. Most egy lapra megy minden. Azt tehetjük, hogy imádkozunk a békéért, a megmaradásért, a jövőért, amiben a leszármazottaink is élni tudnak. Soha nem volt ilyen közel az emberiség ahhoz, amit a régi iratok apokalipszisnek hívnak. Az aktív ima ezt befolyásolni tudja. Minél többen adják össze az imájukat. Az ima a lélek nyelve. Nem sima matematika, ebben egy meg egy az nem kettő, hanem több. Kegyhelyeken sem haszontalan imádkozni. A kitüntetett helyek évszázadok óta rendelkeznek megfoghatatlan, csodákat teremtő jelenségekkel, ez nagyon hatásos módja a lelki tartalmak egy irányba terelésének. Ahogy a megnyitón dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész fogalmazott: azért, hogy „a romlást” megállítsuk.