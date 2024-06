A zöldhomlokzatok és a zöldtetők nagyon fontos szerepet játszanak a városokban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásában és a biodiverzitás megőrzésében, a lakók számára pedig természetes klímaberendezésként működnek. Ráadásul tisztítják a levegőt, szigetelnek és a zajt is tompítják - éppen ezért Bécs május eleje óta magasabb támogatási összegekkel, mostantól pedig ingyenes tanácsadással segíti az elterjedésüket.

Az egyórás helyszíni vagy telefonos tanácsadás során segítenek kiválasztani a megfelelő technológiát, a növényeket és az olyan tévhitekkel is leszámolnak, hogy a zöldhomlokzat károsítja a vakolatot, vagy, hogy a növények miatt bogarak és rágcsálók árasztják majd el a lakásokat. A megfelelő futónövények kiválasztásával és a rendszeres gondozással ugyanis elkerülhetőek a károk az épületen, a futtatórácsok átgondolt elhelyezésével pedig a növényeket távol lehet tartani az ablakoktól. Ráadásul, ahol sok a rovar, ott megjelennek a természetes ellenségeik is, így például a madarak is segítenek kordában tartani a populációjukat. Egy felmérés során egyébként kiderült - amelyet Bécs környezetvédelmi ügyosztályának megbízásából végeztek -, hogy a zöldhomlokzatok nyolcféle nappali lepke- és 32 féle méhfajnak adnak otthont.

Mivel Bécs célja, hogy az egyre forróbb nyarakon is élhető maradjon a város – és ez többek között sok zöldfelülettel érhető el -, május elején megemelte a zöldhomlokzatok, zöldtetők és betonozott udvarok kizöldítésére adott támogatást. Így a lakóközösségek utcai zöldhomlokzat kialakítására akár tízezer eurós támogatást is kaphatnak, ha pedig zöldtetőt hoznak létre, akkor akár harmincezer euróval is beszáll a város a költségekbe. Magánterületen lévő homlokzatok zöldítését ötezer euróval, több mint tizenöt éve lebetonozott udvarok átalakítását és beültetését pedig tízezer euróval támogatja. Feltétel viszont, hogy a felhasznált anyagoknak környezetbarátnak kell lenniük, így nem kaphat támogatást, aki PVC-t vagy tőzeget használ a zöldítés során.

Ha egy lakóközösség elszánta magát a homlokzat-, tető- vagy udvarzöldítésre és megfelelnek a pályázati feltételeknek, akkor a tanácsadást végző die Umweltberatung segít a pályázat benyújtásában is.