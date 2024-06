Forrás: Unger Tamás

Németh Zoltán és a mellette lévők kezében motorfűrész, és darabolják a tegnap még gyümölcsök alatt roskadozó fákat. A fű teli van itt is, ott is pirosló cseresznyével; másutt a tőben kitört körtefa termése látható, ami már soha nem fog beérni. Horváth Sándor kertjébe is bemehetünk: megmutatja a lerombolt szomszéd pajtát. Teteje most a földön van: mintha a falakat kihúzták volna alóla. Odébb gyökerestül kifordult hatalmas dió, amit még a dédapja ültetett: a keletkezett gödör szinte kráter-méretű. Az udvarban alig lehet közlekedni a sok kidőlt fától, amik tetején egy trambulin csüng – hogy honnan hozta a tomboló széltölcsér, az talán sosem derül ki. A szép pázsit szottyog a láb alatt: a talaj teljesen teli van vízzel, képtelen elnyelni az új adagokat. Ami sajnos, jön továbbra is…

Glavanics Krisztina polgármesterasszony is megérkezik: kimerültnek tűnik ő is, mint többen mások is. Megerősíti: talán, ha egy órát tudott aludni; egész éjjel folyt a mentés, ideiglenes tetőjavítások, károk enyhítése. Hatalmas robbanás-szerű hang rázta meg őket, és a szélben szálló hullámpalák látványa sokkolta. Akadt olyan tetőcserép, ami úgy beleállt egy táglába, hogy ember ki nem tudja szedni belőle. Szomorúan mondja el, hogy a tavaly 168 millió forintért helyreállított-felújított árkok, hidak és utak most egy háború nyomait viselik magukon.

A bajok mellett azért szerencsére emberi életben és egészségben kár nem esett - és ez a legfontosabb. Beszámol a sok-sok segítségről is: belső és külső értelemben egyaránt. Az egész falu együtt, egymást támogatva teszi, amit tenni kell. Így lehetséges, hogy egész éjszaka, hajnalig, reflektorok fényében, de ideiglenesen megoldották, hogy legalább beázások, további károk ne legyenek. Jött segítség Sárvárról és Szombathelyről is, kosaras autó és cserép, kaptak Bozsokról ásványvizet… sokan megmozdultak, segítettek és segítenek azóta is. Nagyon-nagyon összetartó közösség ez: jellemző, ahogy a súlyos károkat szenvedett emberek itt is, ott is nagy szívvel kínálják a kávét…