S bár nem tudtunk meg többet az ÉSZ által kirakott plakátok grafikai és nyomdai munkáját végzőkről, az önkormányzati cégek és a toronyi vállalkozás közötti kapcsolat jól körvonalazza a szombathelyi kampányt.

Kinek fáj a Mindenki szombathelyi kampány?

Többször hallottuk baloldalról az elmúlt hetekben: többeknek azért fáj a Mindenki szombathelyi kampány, mert nem szombathelyiek. Másként látta ezt a Kúria is, ami végzésében elmarasztalta a három érintett városi céget, miután megsértették a választási eljárásról szóló törvényt azzal, hogy a baloldali jelölő szervezet kampányát többszörözték meg.

Dr. Szendrő-Németh Tamásnak - aki az azonos plakátok miatt felügyelőbizottsági vizsgálatot kezdeményezett az Agora Savaria NKft.-nél - Tóth Kálmán szólt be séi címére utalva az áprilisi közgyűlésen. A civil blogger nem hagyta azt szó nélkül, napokban megosztott videójában elmondta: Tóth Kálmán egész fiatalságát Kőszegen élte, ott is érettségizett, s amíg a Savaria Városfejlesztési Kft-nél el nem helyezték, Ausztriában dolgozott. A blogger azt is hangsúlyozta, neki ezzel nincsen problémája, mert ő nem kirekesztő.

A kirekesztés nem menő

– húzta alá dr. Szendrő-Németh Tamás, aki felsorolta civil akcióit is, így a többi között, hogy 2020-ban hatszámjegyű összeggel támogatta a város koronavírus alapját.

Parádés videóban összegezte a civil blogger az önkormányzati ciklus legvitatottabb ingatlanügyeit is: