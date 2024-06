Az igazgatóság 1996 végén szűnt meg Szombathelyen. 2017-ben találkoztak először azok, akik 1996-ban már nyugdíjasok voltak, vagy a megszűnés után más munkahelyre kerültek, és azóta vonultak nyugdíjba.

A bankvilág égisze alatt olyan közösségek kovácsolódtak össze, amelyek összetartása, ereje példát mutatott másoknak is. Ez a szellemiség a hálózat felszámolása után is élt és hatott, hiszen bármerre szóródtak szét a kollégák, a kötődés megmaradt barátságok, telefonos érdeklődések, esetenként 10-15 fős társaságok találkozásainak formájában. Az igény töretlen a rendezvényre, amely ugyanazt célozta korábban és ma is: továbbéltetni azt a közösségi erőt és szellemiséget, amit a volt munkatársaknak az MNB adott évtizedeken keresztül.

Dr. Reichardt Imréné és Domina Jánosné szervezte a találkozót. Mint megtudtuk, korábban a tavaly elhunyt Molnár Árpádné is aktívan részt vállalt az előkészítésből. Egyperces néma főhajtással emlékezett a társaság azokra, akik már nem lehetnek közöttük. A szervezők köszöntője után múltidézéssel, beszélgetéssel folytatódott az este. Az Alapítvány a Közjóért támogatta a mostani összejövetelt a résztvevők hozzájárulásán felül.