Az Útinform beszámolója szerint továbbra is több útszakasz is le van zárva az áradások miatt Vas vármegyében. Annyi jó hír azért van, hogy a tegnapihoz képest már kevesebb a lezárt rész. Az Ikervár és Sótony közti útszakasz továbbra is szerepel a listán, ami nem meglepő a tegnap látottak alapján. Erről ITT írtunk részletesen, sok fotót is készítettünk arról, ahogy víz alá került az úttest.

Az alábbi utak vannak lezárva továbbra is Vas vármegyében az árvíz miatt:

A Rába áradása miatt Vas vármegyében:

- a Molnaszecsőd-Katafa összekötő út (7445-ös jelű út), Molnaszecsőd és Döröske, azaz az 1-es és a 4-es km között.

- az Ikervár - Sótony összekötő út (8441-es jelű út) az 1-es és a 4-es km között.

A Répce áradása miatt Vas vármegyében:

- a Vasegerszeg-Nagygeresd összekötő utat (8631-es jelű út) az 1-es km-nél.

A Pinka áradása miatt Vas vármegyében:

- Csákánydoroszló-Vasalja összekötő utat (7452-es jelű út), Csákánydoroszló és Vasalja, azaz a 4-es és az 5-ös km között.