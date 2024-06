Hiányzik a járda az újperinti Villa Savaria lakóparknál, a problémát Ágh Ernő képviselő sokszor szóvá tette,és szóbeli ígéretet is kapott már a megoldásra – erről a frisss.hu írt.

– A lakópark magánerős beruházásként épült, és az építő közösség annak idején azt is vállalta, hogy járda is létesül. Egy szakasz a Kutyatár utcától máig hiányzik, a vállalt kötelezettséget tehát nem tartották be, de úgy gondoltam, a városnak ez esetben segítenie kell – mondta el Ágh Ernő. – A tervet elkészítették, amit tavasszal be is vittem Horváth Attila alpolgármesternek, kérve, legyünk gálánsak, hogy végre rendeződjön a kérdés. Szóban azt az ígéretet kaptam tőle, hogy 50 százalékban segít a város.

Gálffy Áron, a baloldali jelölőszervezet (ÉSZ) képviselőjelöltje a napokban videót osztotta meg, s úgy tűnik, a kampányhajrában próbál rálicitálni a képviselőre: bejelentette, a város teljesen kifizeti a fenti járdaberuházást, és a Ferenczy utca végén is elkészül a járda.

Ágh Ernő most emlékeztetett: korábban a baloldali többség „kihúzta” ezt a járdaépítést, mint ahogy - elmondása szerint - a Batsányi János és az Erdei iskola utcánál sem támogatták a gyalogátkelőhely kialakítását.