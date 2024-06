Aki Sárvár környékén él és érdeklődik a kézműveskedés és a kézműves portékák iránt, annak bizonyára nem ismeretlen Gergely Teodóra neve. Dóri korábban Rábapatyon tevékenykedett, több alkalommal írtunk már róla, hol gyermekkönyve, hol kézműves tábora kapcsán, de olyan is előfordult, hogy szünidei tanácsokkal látta el olvasóinkat.

Egy ideje az alkotókedvű anyuka már Zsédenyben él, ahol hamar bekapcsolódott a falu közösségi életébe, sőt, nem túlzás, ha azt állítjuk: újrateremtette azt.

Ugyanis, az elmúlt években a kis faluban nem igazán voltak aktív programok. Mint Dóri elmondta, Bognár László, a település polgármestere kérte fel arra, hogy vezesse a helyi könyvtárat. - Én erre boldogan mondtam igent, ezzel együtt szép lassan csordogáltattam be a magammal hozott kézművességet. Hálás vagyok, amiért ilyen aktív, támogató közegbe kerültem – fogalmazott az alkotó kedvű közművelődési munkatárs. Néhány napja ugyanis hivatalosan is hivatkozhatunk így Dórira, aki a Nemzeti Művelődési Intézet képzésén Éles Krisztina Vas vármegyei igazgató útmutatása alatt szerezhette meg újabb végzettségét, a szakdolgozata Zsédenyről szólt.

És ahogy ő is mondta: a kézművesség nem maradt el a költözéssel, ahogy arról írtunk is, helyi anyukák és gyermekek közösen, saját készítésű szívekkel örvendeztették meg a zsédenyi édesanyákat anyák napja alkalmából, hamarosan pedig kopogtató workshopot tartanak a zsédenyi könyvtárban. De nem csak kézműves programokat szervez Dóri: pénteken például Boros Ferenc független filmes fog előadást tartani náluk a filmkészítésről.