A vasvári képviselő-testülete szerdán 16 órától tartja ülését a Városháza nagytermében. A napirendek közt szerepel egy beszámoló a távhőszolgáltatás helyzetéről. Egy pályázati előterjesztés is elhangzik, amely a „Vasvár Városi Építészeti Értékvédelmi Támogatás projekt beadásához szükséges információkat tartalmazza. Ezt kell elfogadniuk a döntéshozóknak. A grémium dönt egy kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről is szerdán. A város az Alkotmány u. 13. szám alatti volt iskolaépület használaton kívüli épületszárnyát többlakásos lakóépületté alakítaná. Ehhez egy alaprajzi koncepciótervet kell elfogadnia a testületnek.

A „Régmúlt korok nyomán” című, Top-Pluszos vasvári pályázat is a megvalósítás szakaszához ért. A vasvári sánc és vaskapu tanulmányterve ehhez most elkészült, ezt is jóvá kell hagynia a grémiumnak. A vasvári sporttelep öltözőjét infrastrukturálisan fejlesztené az önkormányzat még nyáron. A munkálatok a tanulmányterv szerdai elfogadása után indulhatnak majd. Belterületi útjait ugyancsak tovább fejlesztené Vasvár, a TOP -plusz programból.

A képviselőknek ehhez jóvá kell hagyniuk, hogy az önkormányzat önerőt is biztosítson. Vasvár a Magyar Falu Program út és járdafejlesztési programjára is pályázatot nyújt be, ha a grémium erre szerdán rábólint.