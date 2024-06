– Sokat telefonáltam, hiszen maguk a választópolgárok is igénylik, hogy ne csak áttételesen tartsuk velük a kapcsolatot, hanem közvetlenül is. Úgy tapasztaltam, hogy az emberek kiválóan rangsorolják a fontos és a kevésbé fontos dolgokat. Látják, hogy az életünk szempontjából most a lehető legfontosabb kérdés az, hogy békében élhetünk-e. Így azok mellé húzzák a szavazólapon az x-et, akik támogatják és mindent megtesznek azért, hogy Magyarország ne sodródjon bele a háborúba. A személyes találkozások megerősítenek abban, hogy együtt van a Fidesz-tábor – zárta V. Németh Zsolt.