- Óriási a tét a most vasárnapi választáson. Nem csak Európa, de Sárvár szempontjából is. Békére és fejlődésre van szükség. Erre pedig a Fidesz és helyben Kondora István és csapata jelenti a garanciát – kezdte Ágh Péter országgyűlési képviselő, majd elmondta: - Sok még a feladat a város építése terén, ezért a munkát lendülettel és tapasztalattal folytatni kell. A magukat civilnek mondó baloldali politikusok csak azért akarnak pozíciót szerezni, hogy Sárvárról a Kormánnyal háborúzzanak. Mi viszont azt gondoljuk, hogy együttműködésre, szövetségre van szükség mindenkivel, aki a városért tenni akar. Nem szabad Sárvár lendületének megtörnie, ezért mindenkinek, akinek fontos a város jövője és előbbre juttassa, az most vasárnap támogassa Kondora István polgármester urat és a Fidesz jelöltjeit – buzdított Ágh Péter a tájékoztatón.

- A kampány finiséhez közeledünk. Az elmúlt hetekben, sőt az elmúlt öt évben is sokat találkoztunk a választópolgárokkal, akik nagyon sok ötletet mondtak nekünk. Ezeket beépítettük a programunkba és vasárnap arra szeretnénk feltenni a pecsétet, hogy ezt a programot tudjuk folytatni – emelte ki Kondora István polgármester.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester hozzátette: az elmúlt időszakban több ezer választót kerestek fel, a tőlük kapott pozitív visszajelzések pedig arra sarkallják őket, hogy városépítő munkájukat folytassák. - Együtt erő vagyunk és azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedek fejlődése akkor tartható fenn, ha Kondora István polgármester és a Fidesz-KDNP jelöltjei bizalmat kapnak – emelte ki Máhr Tivadar.