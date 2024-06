Vasvárt már tíz éve vezeti a FIDESZ-KDNP színeiben újrainduló Tóth Balázs, aki június 9-én további öt évre elnyerte a szavazók bizalmát, ő marad a polgármester. A képviselők között vannak újrázók és lesznek teljesen új tagok is. A független Dr. Fabók Tibor újra elnyerte a mandátumot, ahogy a FIDESZ-KDNP színeiben induló Dr. Pataky Pál és Galambos István is. Sáry Zoltán új tagként kapott bizalmat Mihályfi Zoltánnal együtt, mindketten függetlenként ülnek be a vasvári képviselők közé. Új testületi tag a szintén FIDESZ-KDNP színekben induló Szabó Zoltán is.

A városokban nincs polgármester változás

Celldömölkön élén továbbra is a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület és Együtt Celldömölk Városért Egyesület támogatásával induló Fehér László marad. Három kihívója volt idén, a szavazatok 63,29 százalékát kapta meg. A képviselő testületben vannak változások, továbbra is tag lesz dr. Kovács Zoltán, Gasztonyiné Fódi Zita, Karádi Mihály és Marics Sándorné. Újként kapott bizalmat Pesti Arnold, Nagy Zoltán, Enyingi Áron és Hencz Kornél.

Jánosháza élén sem történt változás, Kiss András Attila marad a polgármester, a szavazatok 83,80 százalékával a választási oldal adatai szerint. A képviselő-testület szinte teljes egészében lecserélődött: dr. Kiss Imre Zsolton és Nagy Péteren kívül csak új tagok kaptak bizalmat, név szerint Kulcsár Zsolt, Stankovics István, Varga Márk, Németh Zoltán és Keresztes István.

A celldömölki kistérség települései

Bobán nincs változás, Somogyi Ákos a harmadik ciklusát kezdi polgármesterként. Egyházashetyén Zolnai Attila 17 év után nem indult újra, helyette Baloghné Gyurák Csilla lett a falu új vezetője. Borgátán fölényes győzelmet aratott Gőcze Zsanett, Csöngén Nyéki Sándornak nem akadt kihívója, ahogy Dukán Németh Dezsőnek sem. A karakóiak új polgármestert választottak Dibáczi-Papp Anita személyében. Keléden maradt Feiler Ferenc Miklós, ahogy Kemeneskápolnán is újra bizalmat szavaztak Csekéné Hóbor Kornéliának.

Kemenesmagasiban hat jelölt közül lehetett választani, Mesterházyné Budinszky Adrienn győzött. Egy jelölt volt Kemenesmihályfán, Kemenespálfán és Kemenessömjénben is. Utóbbiban Kurucz Attila, Kemenespálfán Németh Zoltán, Kemenesmihályfán pedig Takács Balázs Ákos kapott bizalmat. Kemenesszentmártonban két jelölt közül Burján Szabolcsra érkezett több szavazat, Kenyeri lakói Horváth Zsoltot választották meg.

Kissomlyón érdekes helyzet állt elő. a polgármesteri választás 67-67 szavazattal döntetlen lett Gulyás Zsanett és Csiszár Máté közt, így itt új választás lesz kiírva.

Köcskön Magyart Tibor nyert, Nemeskocson Bozzay András, Merseváton Csillag Albert, Mesteriben Horváth Dániel, Nagysimonyiban pedig Gál Attila László. Nemeskeresztúr lakosai Zömbik Jánost választották meg, Ostffyasszonyfán Ács Attilának nem volt kihívója, övé a következő ciklus, Pápocon Nováky Ernő fölényesen legyőzte ellenfelét. Szergény polgármestere újra Piri Balázs lesz, Tokorcson is marad Lengyelné Csizmazia Éva, Vönöcköt új polgármester, Tarczi Gyöngyi vezeti majd a következő öt évben.