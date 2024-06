Marco Rossi vezetésével a szakmai stáb néhány tagja valamint a játékosok képviseletében Botka Endre meglátogatta a stuttgarti kórházban Varga Barnabást. A látogatók a Ferencvárosi Torna Club játékosának tolmácsolták az egész csapat jókívánságai - olvasható a MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség közösségi oldalán.

Marco Rossi és Botka Endre is meglátogatta a stuttgarti kórházban Varga Barnabást.

Forrás: MLSZ

Mint ismert , horrorisztikus jelenetek játszódtak le az A-csoport 3. fordulójában rendezett Skócia–Magyarország mérkőzésen, amikor egy szabadrúgásnál középen Varga Barnabás ütközött a skótok kapusával, Angus Gunn-nal.

Aztán mozdulatlanul terült el a földön, s rögtön látszott, hogy nagy a baj, ezért társai eltakarták őt. Az FTC csatárának az MLSZ közlése szerint stabil az állapota, arcában több csont is eltört, s agyrázkódást szenvedett, így nagy valószínűséggel műtét vár rá, s az éjszakát a stuttgarti kórházban töltötte.

Legkorábban szerdán hagyhatja el a kórházat Varga Barnabás

A műtétet követően legkorábban szerdán engedik ki a kórházból Varga Barnabást, a magyar labdarúgó-válogatott középcsatárát, aki a Skócia elleni Európa-bajnoki mérkőzésen többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett.

"Barni az ütközéskor agyrázkódást szenvedett, az eszméletét is elvesztette - idézte a csatár klubjának, az FTC-nek a honlapja a FradiMédiának nyilatkozó Pánics Gergelyt csapatorvost. - A mentőhöz érve már visszatért a tudata, ezt követően bevitték a stuttgarti klinikára, ahol a kivizsgálás után felállították a terápiás tervet, eszerint meg fogják műteni. Csatárunk többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett, több kisebb és nagyobb csont is eltört az arcában, volt, amelyik el is mozdult. Az operáció után két napig bent tartják, ha minden jól alakul, szerdán engedik ki" - fogalmazott az orvos.