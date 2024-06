Úgy folytatta: – Ennek okán 24 órával ezelőtt a területi védelmi bizottság és a katasztrófavédelem egy nagyszabású toborzásba kezdett, hogy kellő mértékben magasítsuk meg ezen a háromezer méteren a védművet. Ennek eredményeként vasárnap 360-an, hétfőn pedig több mint 450-en vettek részt ezekben a munkálatokban – mondta el Vámos Zoltán, aki egyben megköszönte mindenki segítségét. Hivatásos önkormányzati, önkéntes tűzoltók Vas vármegyéből, illetve a környező vármegyékből, a Magyar Honvédség győri alakulatának tagjai 50 fővel, a büntetés-végrehajtás, a NAV főigazgatósága, a Készenléti Rendőrség, a körmendi rendészeti szakközépiskola, az erdészet, a polgárőrség, a kormányhivatalnak több mint 70 dolgozója, s őket kiegészítve körmendi civil önkéntesekkel 24 óra alatt sikeresen végezték el a három kilométeres gátmagasítást.

– Pontosan és szakszerűen hajtottuk végre az előkészületeket a Rába tetőzésére: különböző védműveket építettünk, valamint rengeteg homokzsákot töltöttünk meg és helyzetünk ki – ezt már Bebes István polgármestertől hallottuk. – Most úgy néz ki, hogy nem lesz olyan magas a folyó maximális vízszintje, mint amilyenre számítani lehetett az előrejelzések alapján. Talán 500 centiméternél meg is áll az áradás, így kedden reggel akár már megnyithatjuk a forgalom előtt a hidat – adott tájékoztatást. Hozzátette: óriási volt az összefogás, nagyon sok civil is jött segíteni a védekezésben. Ennek köszönhetően pedig a város lakossága biztonságban érezheti magát.