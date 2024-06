A szervezők a 17 versenyzőt két, a 27 fő hobbi felnőttben indulót három, a 6 ifit egy szektorba sorsolták.

A kezdeti dudaszót követően hamar horogra kerültek az első halak, az első percekben is már látszott szapora halfogásra lesz szükség a dobogós helyekhez. Többeknek sikerült egy-két szebb pontyot is horogra csalni, de volt méretesebb dévérkeszeg, compó, kárász is a szákokban. A versenyző szektorokban többen a partmenti apróhalak fogására helyezték a hangsúlyt, a hobbi kategóriában inkább a nagyobb testű halakra ”vadásztak”. Összességében a pálya minden hol rengeteg kapást és halat adott, egyes szektorokban tíz kilós zsákmány alatt esély sem volt a jó eredményre.

Versenyzők között ez a nap legjobban Gersei Milánnak / Körmendi Munkás HE./ sikerült, aki 21.000 grammos fogásával lett a kategória győztese és egyben a nap legtöbb halat fogó horgásza. Mögötte nemsokkal lemaradva a másik szektor győztese Török Zoltán / Elektromosok SHE./ végzett a második helyen 17.880 grammal. Bronzérmes Misák Norbert / Répcelaki HE./lett, aki szintén büszke lehetett a 16.920 grammos szektor kettes teljesítményére.

Hobbi felnőtt kategóriában a három szektor győztese közül került ki a végső nyertes, aki ezúttal Horváth Róbert / Szentgotthárdi HE./ lett. A mérlegelésig nem kevesebb, mint 12.060 gramm halat sikerült szákba terelnie. A második helyezettként, 8.200 grammos fogásának köszönhetően Jánny Benjamin /Elektromosok SHE./ végzett. A dobogó harmadik fokára pedig Horváth László /Körmendi Munkás HE./ léphetett fel 6820 grammos teljesítményével.

Az ifi kategória legjobbja Hajós Áron / Körmendi Munkás HE./ lett 15.840 grammos fogással. Ezüstérmes lett Czékus László / Sárvíz-tavi HE./, akinek 12.260 gramm összsúlyú fogást sikerült mérlegeléskor bemutatnia. Tóth Noel /Csepregi Répcementi HE./ 9.560 grammos teljesítményével megszerezte a bronzérmet.