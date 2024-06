Az ülésen a Vasvári Rendőrkapitányság régi/új vezetőjévé Balogh Gábor rendőr alezredest nevezték ki, aki 2023. november 1-től megbízással látja el a kapitányságvezetői teendőket, most véglegesítették a megbízását. Dr. Pilisi Gábor rendőr dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány véleménye és az eddigi tapasztalatok alapján a képviselő-testület támogatta Balogh Gábor alezredes kinevezését.

Tóth Balázs polgármester és a képviselő-testülete is támogatta Balogh véglegesítését a Vasvári Rendőrkapitányság élére.

Fotó: Szendi Péter

Pályázat az óvoda és a bölcsőde vezetésére Vasváron

A Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde megbízott főigazgatójának, Bozzai Nórának a vezetői megbízása július 31-én lejár. A képviselő-testület döntése értelmében nyilvános pályázatot írnak ki a főigazgatói feladatok ellátására. A nyertes pályázó öt évig kapja meg a pozíciót.

A gyermekjóléti feladatok 2023. évi ellátásáról szóló beszámoló is napirendre került, amelyet Bozzainé Horváth Ildikó, a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettese és Pálláné Dr. Lakics Erika jegyző terjesztettek elő.

Egyéb témák

Elfogadták a 2023. évi belső ellenőri jelentést, a harmadik napirendi pont pedig a 2023. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet volt. A RÉGIÓHŐ Kft., a VASI TRIÁSZ Kft. és a VASIVÍZ Zrt. tavalyi gazdasági évről szóló mérlegbeszámolói is bemutatásra kerültek. Továbbá, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. mérlegbeszámolóját és a Felügyelő Bizottsági jelentést is elfogadták, amelyet Zágorhidi Czigány Ákos ügyvezető mutatott be.

A folyó ügyek között több előterjesztés is szerepelt: a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány székhely bejegyzési kérelme, valamint a Járdányi Professzor utca 13. szám alatti ingatlan együttműködési megállapodás keretében történő hasznosítása. Pálláné Dr. Lakics Erika jegyző előterjesztette a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

Számos ingatlanügy is napirenden volt, melyek között szerepelt bérleti szerződések meghosszabbítása, ingatlanok értékesítése és önkormányzati lakások bérbeadása, illetve bérbeszámítási kérelmek.