Várnagy Vilmosné Margit szintén életműdíjat vehetett át. Margit 1965-ben kezdett dolgozni Kám településen védőnőként, 4 községet látott el. 1968 és 1970 között a rumi védőnői körzetben helyettesített. 1970-től Vasváron dolgozott, de a kámi körzetet sem hagyta el, helyettesített tovább, szolgálati kerékpárján járva be a Vasi Hegyhát dimbes-dombos településeit. A vasvári feladatai mellett szinte folyamatosan plusz munkát is vállalt, visszatért Kámba illetve Oszkóba, Rábahídvégre hosszabb időre helyettesíteni, de házi gyermekorvos mellett asszisztensként is tevékenykedett.

Az Év Vasi Védőnőjének Balázsné Németh Margitot választották 2024-ben. Balázsné Németh Margit 1984-ben végzett Budapesten, az Egészségügyi Főiskolán, majd ezt követőn került Jánosházára. Jánosházán kívül Kemenespálfa, Nemeskeresztúr, Karakó települései tartoznak hozzá.

Elhangzott: az általa ellátott körzet lakosságának egy része hátrányos helyzetűnek mondható, de a problémák ellenére is gördülékenyen veszi az akadályokat, és kitartóan küzdi le a nehézségeket. Négy évtizede dolgozik rendíthetetlen tenni akarással, és szorgalommal, mosollyal az arcán. Margit néhány hónap múlva nyugdíjba vonul – biztosan iányozni fog Jánosháza mindennapjaiból, a gondozott családok életéből.