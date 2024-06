Zsigó Zita egyúttal felhívta a figyelmet az online térben elkövetett csalások veszélyeire is, ennek kapcsán, mint azt elmondta, a rendőrség KiberPontot is üzemeltet, ezzel is várják a különböző rendezvényeken az állampolgárokat. Arról, hogy hol és mikor, a főkapitányság Facebook-oldalán kaphatnak tájékoztatást.

Végezetül Seffer Lilla r. őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a baleset-megelőzéssel kapcsolatban a megnövekedett forgalom kihívásaira hívta fel a figyelmet, kéri az autósokat, hogy ebben az időszakban fokozottabb türelemmel közlekedjenek, aki pedig a kánikulában indul útnak, készüljön fel elegendő folyadékkal és ha fárad, tartson szünetet!