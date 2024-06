Hogyan került a Kodály-módszer közelébe? – ez is témát adott. Kodály Zoltán felesége, Péczely Sarolta (Sárika) a férje halála óta figyelemmel kíséri a magyar zenei életet – az Angelica kórustól ő is el volt ragadtatva. Gráf Zsuzsával jó emberi kapcsolatba kerültek – a karnagy Kodály-hívő lett, a fantasztikus zenei nevelési rendszernek külföldön is hírét viszi.

Kondor Katalin kíváncsi volt beszélgetőtársa véleményére az iskolai énektanításról és a pedagógusképzésről is. Megkérdezte, hogyan telik be az éves naptárjuk; hogyan választ embert a kórusba és hogyan műveket. Lehet-e a szakmájában utódot nevelni? – ez is témát adott, és érintették díjait is, amelyeket fiatal kora óta odaítéltek neki. Ezekről úgy vallott: mindegyik fantasztikus megtiszteltetés volt számára, és mindegyik újabb erőt adott a munkájához – legnagyobb öröme, hogy az átvételükkor kivétel nélkül ott tudott lenni az édesanyja is.

„Visszanézni megtett útra, akár hegyek közt, akár az életben, nem szerettem soha. Mindig csak arra néztem, ami előttem volt” – Kodályt idézte Gráf Zsuzsáról beszélve Kondor Katalin.

„Örök erő van bennem, és mindig vannak távlatok. A zene szeretete és alázat a zene iránt – ezzel tudok adni a magyarságnak” – fogalmazott a kórusvezető.

Kirner Antal Zoltán plébános jóvoltából áldással távozhattak a jelenlévők.

Básthy Béla, Gráf Zsuzsanna és Kirner Antal Zoltán

Forrás: VN/Nemes Piroska







Képaláírás: A Kodály-módszer nagykövete lett, fáradhatatlan

Fotó: VN/ Nemes Piroska