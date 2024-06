„Egy montréali székhelyű szórakoztatóipari vállalat és a világ legnagyobb kortárs cirkusza, melyet az tesz egyedülállóvá, hogy nem folyamodik állatszámokhoz, viszont nagyban támaszkodik mozgásművészek, akrobaták, zsonglőrök, légtornászok és komikusok munkájára – ez a Cirque du Soleil, amelynek társulatával Kata 11 évig járta a világot. Hatéves kora óta ugrókötelezik, versenyzéssel kezdett, szép sikerekkel, utána lett a cirkusz része az életének. A mai napig az ugrókötelezés körül forog az élete, és folyamatosan keresi a kihívásokat – ez is kiderült az interjúból, amelyben a cirkuszi életről, szeretett sportjáról, a személyi edzésről és a pilates-ről is kérdeztük.

– Tizennyolc éves voltam, amikor kör-e-mailt küldött a cirkusz a kötélugró-szövetségeknek. A testvéremmel, Adrienn-nel közösen készítettünk videós anyagot, amit postán küldtünk el Montrealba, a cirkusz központjába. Az alapján hívtak be minket meghallgatásra a franciaországi Orleans-ba, ahol egynapos állapotfelmérő tréningen vettünk részt. Arra voltak kíváncsiak, hogy mennyire vagyunk fizikailag felkészültek, bemutattuk az ugróköteles tudásunkat és a színészi képességeinket. Van, aki éveket vár, hogy leszerződjenek vele, nekem sokkal hamarabb sikerült. A felvételi után két hónappal telefonon hívtak: szeretnék, hogy az egyik műsorukhoz csatlakozzak ugróköteles artistaként.

A Cirque de Soleil ma világszerte közel húszféle műsorral rendelkezik, közülük tíz az utazó show (touring show) kategóriába tartozik – magyarázza Kata, aki az egyik utazó produkció résztvevője lett.

– A szombathelyi főiskolán tanultam akkoriban, nemzetközi kommunikáció képzésre jártam. Pontosan tudtam, hogy olyan döntést hozok, ami az egész életemet befolyásolja. Elfogadtam az ajánlatot: a hívás után egy hónappal már utaztam. Montrealban három-négy hetes felkészülésen vettem részt. Meg kellett tanulnom a színpadi viselkedést, az előadásmódot, a kiállást, a megfelelő sminkelést – az utóbbiak nagy kihívást jelentettek az első időkben, de sokat fejlődtem az évek alatt. Egy már meglévő produkcióhoz csatlakoztam. A kétórás műsorban sok feladat volt: nemcsak ugróköteles, hanem más számokban is színpadon voltam. Tánckoreográfiákat, akrobatikus elemeket kellett megtanulnom. Fokozatosan vontak be a show-ba, nem dobtak azonnal a mély vízbe. Emlékszem, Hongkongban léptem fel először a többiekkel, és egy hónap után épültem be teljesen. Ázsiában kezdtem, a következő évben az USA különböző városaiban léptünk fel. Európa, majd Dél-Amerika következtek, utána jött Kanada, Ausztrália és Új-Zéland. Öt évet húztam le a cirkusz „sátras” verziójában. Ennek az a lényege, hogy másfél-két hónapot töltünk egy-egy városban, onnan utazunk tovább. A városok között pedig mindig van egy hét szünet az artistáknak. A cirkusz később arénákba tette át a műsort. Onnantól hetente utaztunk a következő városba, és jellemzően a 12 hetes periódusok után kaptunk két hét szünetet.