2024. július 9., a szombathelyi labdarúgás fekete napja. Ekkor vált biztossá, hogy megszűnik a Szombathelyi Haladás. Lesz ugyan a vármegyei I. osztályban induló Haladás VSE, a szintén itt, esetleg az NB III.-ban rajthoz álló ISA-Haladás, no és a Király SE. Ám a Hali megszűnt, felszámolják – leírni is szörnyű. A városházán tartott szurkolói ankéton az egyik drukker a Kecskemétet hozta fel jó példának, amely évente egy osztályt lépve újra az NB I.-ben találta magát. Ám jóval több az ellenpélda: Sopron, Pécs, Nagykanizsa, Veszprém, Eger, Salgótarján, Szolnok, Dunaújváros – ezen városok csapatai maximum az NB III.-ban vegetálnak. Hogy mondta Puskás Öcsi? Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci. A Halinál elfogyott a pénz – és nincs is foci.