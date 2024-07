A harminc éves Sárvár Város Polgárőr Egyesülete történetének első kiadványát mutatták be a szerzők. Horváth Ferenc 24 éve polgárőr, és leánya Horváth Fruzsina Emese ifjú polgárőr az idősek védelmében készítettek tájékoztató kiadványt. Hazánk egyik veszélyeztetett korosztálya, az idős emberek biztonságérzetének javítása, a segítségnyújtásról való tájékoztatás volt a fő motiváció. Olyan hasznos információkat tartalmaz a prospektus, hogy mi az egészségvonal, a betegszállítás, a lelki segélyvonal, a kormányzati ügyfélvonal száma, mikor, milyen esetekben hívhatók, és tartalmaz még néhány bűnmegelőzési tanácsot is. A kiadványt a tervek szerint a sárvári újságban is megkaphatják majd a város lakói.