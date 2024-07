A Nárai Általános Iskola 1963-ban ballagott tanulói diákkorukban nyolc évet, az elsőtől nyolcadik osztályig tartó időszakot élték meg együtt az iskolában. Most, 61 évvel később ismét találkoztak és visszaemlékeztek a gyermekkorukra, amit az általános iskolában együtt töltöttek. Mint azt megfogalmazták, a találkozás öröme, hogy Horváth József tanár úr is ismét velük ünnepelt, ahogy tavaly is. Idén a tanár út és tíz diák vett részt a találkozón.