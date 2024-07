– Ez egy olyan hivatás, amit csak szívvel és lélekkel lehet jól csinálni. Régen a védőnők központi emberek voltak a településeken, sok mindenre ráláttunk, jelentős szervezőmunkát végezhettünk az anyukák és a gondozottak tekintetében is. A falu apraja-nagyja kérdezett tőlünk. Mióta felgyorsult és változott a világ, belépett a szülők életébe az internet, némileg változott a helyzetünk, de lehet és kell is haladni a korral. Ma is azért vagyunk, hogy tanácsokat adjunk a szülőknek, elsősorban az anyukáknak a csecsemő- és kisgyermekgondozással, neveléssel, védőoltásokkal kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára. Figyelemmel kísérjük a csecsemő és a kisgyermek mozgás- és beszédfejlődését, ha szükséges, tovább irányítjuk a szülőket. A munkánkat tanácsadások és családlátogatások keretében végezzük. Igyekszünk észrevenni az édesanya, édesapa esetleges lelki problémáját, krízishelyzetét is. Szükség esetén pszichésen is támogatjuk a családokat. Az egész családot gondozzuk, ha kell, a nagyszülőket is.

Emlékezetes számára, amikor egy édesanya kért segítséget: csomót tapintott az egyik mellében. Margit mammográfiára küldte, ahol beigazolódott a gyanú, és műteni kellett. Vagy amikor egy kisgyermeknél autisztikus tüneteket vélt felfedezni. Szerencsére a szülők is partnerek voltak, és elvitték vizsgálatra a gyermeket, így időben megkezdődhetett a fejlesztés. Vagy amikor egy fiatal párt mentett meg a válástól, amikor a babájuk születése után válságba került a kapcsolatuk. És még lehetne sorolni az eseteket.

Mindig jó partneri kapcsolatban dolgozott a gyermekjóléti/családsegítő szolgálattal, együttműködött a gyermekorvosokkal is: kezdetben a mozgó szakorvosi szolgálatban. Nemcsak gondozottai, hanem kolléganői is bármikor számíthatnak rá: jó munkakapcsolatot ápol velük. Egy ideig a Magyar Védőnők Egyesülete szakosztályvezetője is volt a Celldömölki és a Sárvári járásban. Több védőnőt indított el a pályán oktató védőnőként, példát mutatva a hivatás szeretetére. Folyamatosan képezi magát, szívesen részt vesz továbbképzéseken, tanfolyamokon szerteágazó témákban. Jó kapcsolatot ápol a települések és intézmények vezetőivel, akik támogatják a munkavégzésben. Lelkes, energikus, pozitív személyiség. Szabadidejét nem sajnálva áll a családok rendelkezésére – ez is szerepel a Margitról szóló összefoglalóban. Maga is megerősíti, őt hétvégén is lehet hívni, ez sosem zavarta.