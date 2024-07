Németh Andrea először a drog fogalmát tisztázta: minden olyan anyag, ami a szervezetbe kerülve a központi idegrendszer működését befolyásolja, függőséget okoz. Vannak köztük legálisak és illegálisak. Az illegális drogok a kábítószerek, amelyeknek termesztése, előállítása, birtoklása, országba behozatala, kivitele, kereskedelme is tiltott és büntetőjogi következménnyel jár.

Németh Andrea: „A drogprevenció a rendőrség, illetve a Bűnmegelőzési Alosztály egyik kiemelt fókuszú témája”

Kiderült: drog lehet az alkohol, a csokoládé, a cukor, a dohánytermékek, a koffein, a teljesítménynövelő szerek, a videójátékok is. Függőségről pedig akkor beszélünk, ha az anyaghoz való hozzájutás az elsődleges cél. A másik oldalt is megvilágította: az utóbb felsoroltaknak pozitív, akár egészségvédő hatásuk is lehet. A hangsúly a mértéken és a minőségen van. Tovább árnyalta a képet: hiába legális külön az alkohol és a gyógyszerek fogyasztása, hatását tekintve a kombinációjuk olyan lehet, mintha kábítószert használnánk.

Elrettentő példákat is sorolt: amikor egy öngyújtó töltőjét vagy az aerosolokat felszúrja valaki, és azok gázát szippantja ki, vagy ha nikotin bevitelére alkalmas eszközökben – Poco Bar, Diego, Tornádó, Elf Bar – lévő ízesített folyadékot issza meg. Utóbbi elektromos cigaretták birtoklása, vásárlása Magyarországon nem engedélyezett. Szinte a végtelenségig lehet szívni őket, ami nikotin-túltelítettséget okozhat. Szóba került a felsoroltakhoz való hozzájutás lehetősége, a fogyasztás következménye és az életkor szerint a büntetőjogi felelősség kérdése is.

Utóbbihoz is kapcsolódva kisfilmet mutatott be, amelyben fiatalok buliznak. A film kapcsán előkerült az alkohol és túlzott fogyasztásának lehetséges hatásai, a csoportnyomás, a behálózás veszélye, az engedély nélkül készült felvételek sorsa az interneten, a nemet mondás, valamint a szülő és a gyermek között kialakult bizalmi kapcsolat fontossága. Egy példán keresztül a segítségnyújtásban a társak felelősségére is rávilágított: valós vészhelyzet esetén egy gyermeknek/fiatalnak is fel kell hívnia a 112-es segélyhívót.

Ha GHB-t, vagyis Gina nevű kábítószert fogyaszt valaki, azt „rongybabává” teszi: akaratnyilvánításra, védekezésre képtelen állapotba kerülhet, mutatott rá Németh Andrea. Amikor szórakozni megy a fiatal, ne hagyja őrizetlenül az italát, amíg nem fogyasztja el, védje meg a tetejét – erre is figyelmeztetett. Stimuláns utcai szer a Kati is; a kannabiszszármazékok egyik elnevezése a Mari. Folyamatosan bővül a tiltott dizájner drogok – mesterségesen előállított anyagok, hallucinogének, stimulánsok, herbál szerek stb – listája, ezek kiemelt veszélyt jelentenek a használókra nézve, hiszen összetételük és hatásuk sokszor bizonytalan, ezért beláthatatlan következményekkel járhat a fogyasztásuk – ez is témát adott. Szó volt a fiatalok körében elterjedt snüsszröl és nikotinpárnáról is – ezek vásárlása 18 éven aluliak számára tilos.