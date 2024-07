A Magyar Honvédség Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred Poppr Emil 83. Területvédelmi Zászlóalj szervezésében kezdődött a képzés a vépi Mezőgazdasági Technikumában a Honvéd Kadét Program sikeres végrehajtása érdekében. Az oktatói képzés feljogosítja a részt vevő pedagógusokat, hogy honvédelmi alapismereteket is oktathassanak. Hétfőn Kis Ákos, a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Nevelési Főosztály Köznevelési és Ifjúságstratégiai Osztályának vezetője érkezett Vépre, hogy útjára bocsássa a képzést, ami regionális, dunántúli jelentőségű.

– A Honvédelmi Minisztérium emelt szintű honvédelmi nevelési programja a Honvéd Kadét Program, amelyhez tavaly a vépi középiskola tavaly csatlakozott. A honvédelmi alapismeretek tantárgy tanításához a pedagógusnak rendelkeznie kell egyetemi szintű közismereti pedagógus diplomával, valamint el kell végeznie a honvédelmi alapismeretek tantárgyhoz tartozó 120 órás pedagógus továbbképzést, amelyet minden évben a Honvédelmi Minisztérium hirdet meg a partneriskolák körében. Akik a tantárgy oktatásában részt vesznek, azok a honvédség működésének, felépítésének, feladatainak megismerésén túl elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el, amelyekkel a részt vevő fiatalok mindennapi életben hasznosítható tudását bővítik. Tájékozódás, egészségügyi ismeretek, táborozástechnikai ismeretek, lövészet, álcázás, tereptan, térképeken való tájékozódás is szerepelnek a tananyagban. A program pályaorientációs szerepű is, amellett, hogy a kormányzati szándék az, hogy minden középiskolában tanuljanak a diákok a honvédelemről. Ezért már a 2023/24-es tanévben pilot jelleggel elkezdődött a honvédelem tantárgy oktatása.

Kis Ákos elmondta még: egy évben jellemzően négy pedagógus-továbbképzési programot szerveznek. Vép után augusztusban Salgótarján lesz a következő helyszín. A 120 órás képzést eddig több mint ötszázan végezték el. A vépi helyszín ideális – lőtér, sportpályák is rendelkezésre állnak. Már az iskola Honvéd kadét programhoz való csatlakozásakor felmerült, hogy megfelelő adottságai vannak, hogy megszerveződhessen a képzés.

Képaláírás: Hatan kezdték hétfőn a képzést

Fotó: Szendi Péter