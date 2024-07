Nyár van, a tikkasztó hősében a parkokba, ligetekbe visszahúzódva láthatjuk: a természet teljes pompájában tündököl. Az emberek a szabadba vágynak, a vízpartok megtelnek élettel. Az előttünk álló napokban a kellemes napsugarakat felváltja a szinte már elviselhetetlen kánikula, ezét fontos, hogy mindig legyen nálunk frissítő folyadék és gondoskodjunk a bőrünk megóvásáról is! A nappalok még mindig hosszúak, a kintlétre ilyenkor az esti órák a legalkalmasabbak: legyen szó kertészkedésről vagy a családdal való sütögetésről, esetleg medencézésről: ügyeljünk arra, hogy ezeket ne a legmelegebb, kora délutáni órákra időzítsük! Nemcsak a szabadban pihenni a legjobb ilyenkor, a legtöbben a kerti munkákat is az esti órákra időzítik – a locsolás is elviselhetőbb a lemenő nap fényénél.