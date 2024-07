Mondhatni, a karneváli forgatag közepén találja magát az a vendég, aki az Orbán Marcell szállodavezető által vezetett hotelbe foglal szállást. A Kossuth utcai szálloda 35 szobája közül idén áprilisra, tavaly májusra kelt el valamennyi a karnevál idejére. - Ha négyszer-ötször ennyi szobánk lenne is el tudnánk adni a karneválkor – mondja Marcell, majd hozzáteszi: rengeteg ilyenkor a visszatérő vendégük, akik általában már távozáskor kérnek a következő évre szobát, de már most vannak foglalásaik a jövő évre is. A szállásfoglalási portálokon már december környékén beérkeznek hozzájuk az első karneváli rezervációk, mint megtudtuk, jól is teszi, aki időben foglal, hiszen azt követően, hogy tavasszal kimondják: telt ház van, már csak várólistáról lehet bekerülni a szállodába.

Marcell elmondta, azért is népszerű a szállásuk a turisták körében, mert a főbejáraton kilépve a vendégek egyből a Művészetek Utcájába érkeznek. Emellett a szálloda maga is követi – ahogy ő fogalmaz – a savariai életérzést, a közös terekben és a szobákban is találnak a vendégek a csaknem kétezer éves város múltjára utaló részleteket. A szállodavezető arról is beszélt, a hotelben sok külföldi vendég száll meg, idén is érkeznek a magyarok mellett hozzájuk az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából, Olaszországból, Németországból és Svájcból is. Ők ilyenkor kifejezetten készülnek is, tógákba öltöznek és örömmel fotózkodnak a szálloda római pincéjében és a recepciónál kiállított katonai öltözékekkel. A szállodavezető hozzáteszi: bár az év többi részében 80 százalékban inkább külföldiek érkeznek ide, ilyenkor 50-50 százalékban van nagyjából a magyar és külföldi vendégeik száma.

Nemcsak a belvárosi szállások iránt nagy a kereslet a karneváli hétvégén, telt házas a Szent István park hotele is, ám szükség esetére van még olyan szobájuk, amit szombat éjszakára fenntartanak tudtuk meg Varga Ádám szállodavezetőtől. - A 37 szobánkban közel 90 férőhely van, de ha 180 lenne, akkor is meg tudnánk tölteni a hotelt – nyilatkozta Ádám, aki arról is beszélt: hozzájuk inkább magyar turisták érkeznek, vannak külföldiek a karneváli hétvégén is, de ők nem tudatosan a rendezvény miatt jönnek. Erre erősít rá Kozma Rita is, aki a Rumi úton ad ki szobákat. Nála is jellemzően magyarok foglalnak, a többségük visszatérő vendég. A szálláshely ügyvezetője attól is szólt, hogy náluk tél végére, tavasz elejére állt be a teljes telítettség, azóta várólistát vezetnek.