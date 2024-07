Kicsit idősebb volt, mint Moser, ő is Bécsben tanult, de a művészet más-más irányát választották. Ha az időbeli sorrendet nézzük, akkor Tóth domborműve készült hamarabb, 1889 körül, Moser üvegablakai 1904–1905- ben. Mindössze másfél évtized a távolság, de e két időpont között született meg a szecesszió. Kis kitérő: a bécsi „új művészet” hatása az 1900-as évek elején Szombathelyre is elért. Ekkor épült fel a Király utcában a Rauscher Miksa által tervezett Legáth-ház és az oladi Ernuszt-kripta. Az ifjabb Tóbiás útja a megpróbáltatások ellenére sikerrel járt, a történet pedig fordulatokban gazdag. Kísérője még az út elején azt tanácsolta neki, vegye magához egy kifogott halnak az epéjét, a szívét és a máját. Sárából, akit feleségül akart venni, úgy űzte ki a démont, hogy a szívet és májat dobta az áldozati tűzre. Nemegyszer ő maga is a halál közelében járt. A sírját is megásták, de amikor megtudták, hogy életben van, a gödörbe csendben visszalapátolták a földet. Megkapta az apja által letétbe helyezett pénzt, s feleségével és kísérőjével közösen tértek vissza Ninivébe.

Az apja szemét a hal epéjével dörzsölte be, erősen csípett, de az idős Tóbiás többévnyi vakság után vis - szakapta a látását. Tóbiás könyvét kevesen olvasták, de az ott leírtak az évszázadok alatt mégis az egyetemes kultúrtörténet részévé váltak. Festmények, grafikák, kőnyomatok készültek, amelyek a sztori egy-egy epizódját mutatják be. Eddig a „magas művészetről” volt szó, de a Tóbiás-történet a XIX. században periferikusan ugyan, de a vallásos folklórban is megjelent. A Tóbiás áldását tartalmazó nyomtatványok, cédulák – az eddigi ismeretek szerint – főleg a német nyelvterületen terjedtek el, de előfordultak ilyenek Csehországban és Magyarországon is. Az egyház babonaságnak tartotta és próbált fellépni ellene. Akik készítették ezeket, talán sohasem olvasták az eredeti történetet. A terjesztői szerint aki birtokában volt egy ilyen – csupán néhány szót és jelet tartalmazó – papirosnak, s esetleg talizmánként viselte azt, megmenekült a haláltól.