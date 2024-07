- Öt gyermeket neveltem fel: négy lányt és egy fiút. Nagy bánatomra utóbbi a férjemmel együtt már nincs az élők között, a lányok pedig elkerültek Körmendről, máshol telepedtek le. Így most számomra a virágaim, a kertem jelentik az életet. Nincs az a pénz, amiért odaadnám őket – mondja Oti néni, miközben büszkén mutatja a gyönyörű leanderjeit, melyek szó szerint pompázatos látványt nyújtanak, akárcsak az idén másodszor virágzó tulipánfája is. Ám ezeken kívül is akad bőven szépség a Somogyi Béla utcai kertben, látszik, hogy a tulajdonos szereti a virágokat, így rossz ember biztosan nem lehet!