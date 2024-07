- A csényei falunapon Králl Csaba azt mondta, hogy az itt élők büszkék a falujukra. Ezt személyesen is megtapasztalhattam. Gratulálok az utcabajnokság, a főző- és a dartsverseny résztvevőinek, illetve az egész falunak az összetartáshoz, ami jól jellemzi Csényét! A település érdekében fontos munkát végzett az elmúlt években a polgármester úr és csapata. Ennek révén kormányzati forrásból számos fejlesztést lehetett megvalósítani. Csénye a jövőben is összeköt mindannyiunkat, akik tenni akarunk az itt élőkért – fogalmazta meg Ágh Péter országgyűlési képviselő a rendezvény kapcsán.

Králl Csaba polgármestere örömét fejezte ki hogy sok csényei, köztük a fiatalok is szép számmal kilátogattak a falunapra. Hozzátette: nagyon jó közösség él Csényében, legyen szó bármilyen rendezvényről, az emberek örömmel vesznek részt azokon. - A falunap fontos esemény a település életében, jó számba venni, hogy évről évre milyen fejlődésen megy át a falu – fogalmazott, majd hozzátette: a fejlődés is az ott élő és tevékenykedő közösség erejét mutatja.