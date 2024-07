– Nagyon jól érezzük magunkat. Gazdik Dávid kollégámmal megállapítottuk, hogy az is egy nagy kaland és a hivatásunkhoz tartozik, hogy télen-nyáron, hóban és akár ilyen esőben is szórakoztassuk az embereket. Gyakorlatilag az egész életünket erre tettük fel. Öröm, hogy az időjárás ellenére is tudtunk hangulatot teremteni – így kezdte Pintér Tibor, és megköszönte a meghívást Szemenye községnek, a közönségnek pedig, hogy kitartottak.

– Ének az esőben – így foglalta össze a produkciójukat Gazdik Dávid, és ő is megerősítette: szeretik a váratlan szituációkat, a kihívásokat az előadásaikon. Külön öröm, hogy egyre népesebb közönség követte a show-t és gyönyörű pillanatnak nevezte, amikor kettejük és a közönség szíve eggyé vált.

A lovak is érző lények, ők a gazdáik, és kötelességük felmérni a terepet, az időjárási viszonyokat. Az eső feláztatta a talajt, így feleslegesen nem strapálták őket túl – árulták el a színészek. Lovaik kiképzéséről is kérdeztük őket. Gazdik Dávid válaszolt.

– Nagyon hosszú időt vesz igénybe és többrétű a trenírozásuk. Show lovasok vagyunk, ami a díjugratást, a íjlovaglást, a szabadidomítást és a trükklovaglást is magába foglalja. Magunkat is képezzük: a Nemzeti Lovas Színháznak akadémiája is van. Összességében: egy ló kiképzése egy egész életen át tart. Andalúz lovakkal dolgozunk, könnyű velük a munka, ezért is választottuk őket.

Hogyan lehet lovon ülve énekelni? – erre is kíváncsiak voltunk. Gazdik Dávid „izgalmas sportnak” mondta. – Az éneklés az ember kifejezőeszköze. Amit szavakkal nem tud elmondani, azt elmondja dalban. Lovon ülve énekelni még könnyebb, mint talajon. A ló felemel minket a csillagokig. Leszakítjuk az eget és körbefutjuk vele az egyenlítőt.

A musicalválasztás is szóba került: – A Nemzeti Lovas Színház 12 musicalt tart repertoáron. A fellépésekre a szívünkhöz közel álló és nekünk jól álló dalok közül választunk. Ezek fele a meglévő repertoárból van, a többit mi tesszük hozzá. A legfontosabb, hogy minőséget tudjuk adni – mondta Pintér Tibor, aki az előadásuk alatt többször üdvözölte, hogy Szemenyén lesz a Nemzeti Vágta egyik előfutama. Ő maga kétszer nyerte meg a Nemzeti Vágta celebfutamát – utóbbiról elárulta, ezeken nagyon heterogén a csapat lovastudása. Sokat számít, hogy ki milyen súlyú: egy kilométeren ugyanolyan képességű lovaknál egy kilogramm plusz a lovon egy lóhossz mínuszt eredményez – mondta.