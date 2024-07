Sokan úgy gondolják, hogy a macskaleukózissal fertőzött cicák esetében csak az „elaltatás” jöhet számításba, pedig ez még véletlenül sincs így. Igaz, hogy rendkívül fontos a tesztelés, ami fényt deríthet erre a problémára, de a pozitív eredmény hatására sem szabad kétségbe esni. Vannak különböző lehetőségek arra, hogy hosszú-hosszú évekkel meghosszabbítsuk négylábú kedvencünk várható élettartamát. Nincs ez másként a Benedek Elek utcai lakóközösség kis kedvencével, I. Benedekkel sem.

- Most már a második vérvétel eredménye igazolja, hogy Benny egyre jobb és jobb állapotban van. A szokásos állatorvosi protokoll mellett folytatjuk nála azt az alternatív gyógykezelést, mellyel az immunrendszerét is fel tudjuk erősíteni, így nem lesz olyan mértékben kitéve a különböző betegségeknek, egyéb fertőzéseknek. Pontosabban könnyebben le tudná azokat küzdeni, amennyiben erre szüksége lenne – fogalmazott az az állatszerető hölgy, akinél a rendkívül barátságos, kedves cicus új otthonra talált. Hozzátette: a nála régebb óta éldegélő hat másik házikedvenc be lett oltva macskaleukózis ellen, így ők nem kaphatják el Benedektől azt a gyógyíthatatlan fertőző betegséget, ami emberre nem terjedhet át.

- A két oltás után most már mind a hét cicus együtt „bandázhat”, azaz nem kell elkülöníteni Bennyt, aki nagyon gyorsan megtalálta a helyét a „macskatársadalomban”. Persze nem árt odafigyelni a részletekre, azaz az alomtálcákra és az etetőtálakra. De szerintem ez amúgy is egy természetes dolog. Ahogy a befogadott kisállatok tesztelésének is lennie kellene. Fontos, hogy időben derüljön ki az, ha valami egészségügyi probléma van az adott kutyussal, vagy cicussal. Benny az élő példa arra, hogy nem kell lemondani róluk, mert az esetek többségében van remény. Persze az sem árt, ha egy olyan önzetlen állatorvos is besegít, mint amilyen dr. Varjú Gábor – zárta szavait I. Benedek újdonsült gazdija.