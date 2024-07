Idén 135. alkalommal rendezték meg Graz-ban a magyar bált, ami még „a bálok bálját“ is lepipálja. A „WIR“ július 7-i adásában a graz-i magyarok talán legfontosabb eseményét mutatjuk be. Az adásban új műsorvezetőt is avatunk, Kristina Buconjic személyében.