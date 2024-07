– Van olyan szezon is, amikor egyetlen állatot sem ejtek el. Zimbabwéba például szafarizni járok és a Viktória-vízezéshez. Ott gyalog megyünk a vad után, elefántok nyomába eredünk. Botswanában a nemzeti parkban sátortáborban alszunk. Ülünk a tábortűznél, és nem kizárt, hogy tíz méterre tőlünk elsétál egy elefántcsorda, ami hatalmas élmény. Sosem felejtem el az első vadászatot, amin részt vettem. Másodjára sikerült a vadásznak leteríteni a vadat, aki még felemelte a fejét. Belém égett az a kép. Sajnáltam az állatot, most viszont már másképp látom: az ott élőknek a vadhús élelem. Érdekes momentum volt az is, amikor először gyalogosan közlekedtünk Zimbabwéban a bozótban: növényekről kaptunk ismertetőt a vezetőnktől, és közelről láttunk elefántokat. Lélegzetelállító volt a Viktória-vízesést először látni: helikopterrel közelítettük meg. Az is, amikor oroszlánokkal találkoztunk nyitott autóval haladva: Zimbabwéban van egy hely, ahol elárvult oroszlánokat nevelnek fel – ott simogattuk őket. Nagymacskát nem, de bivalyt szívesen ejtenék el. A bakancslistámon van még az is, hogy megnézzem az Okavango-deltát, a legnagyobb szárazföldi deltatorkolatatot Botswanában – mondja.

Forrás: VN/Christian Schwarzmayer

Christian néhány éve a magyar Afrika-kutató, zoológus, tanár, vadász és természettudományi író, Kittenberger Kálmán nyomába eredt. Itthon kezdett olvasni róla, és végig akarta járni a helyeket, ahol Tanzániában megfordult. 2019-ben a gondolatot tett követte: a Kittenberger által megjelölt helyek közül sokat megtalált. Egy esetben azonban rájött, hogy a kutató tévedett a leírásban: éppen amikor az oroszlántámadásos esetet írja le 1904-ből.

– A könyvben szerepel, hogy melyik misszióba vitték ápolni Kittenbergert a Kilimandzsáró lábához, az is, hogy dr. Plötze ápolta. A hely létezik, de amit ő megnevezett a könyvében, ott nem létezett misszió. Írásos emlékei után kutatva megtaláltam a lipcsei egyetemen a missziós naplókivonatokat: kiderült, hogy máshol ápolták. Meglátogattam a missziót, talán eddigi egyedüli magyarként, a British Múzeumban pedig ráleltem Kittenberger Rotschildnak írt német nyelvű leveleire. (Kittenberger ugandai útjához például Rothschild adta az ajánlólevelet)