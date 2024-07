A könnyű sérüléssel járó balesetek száma is nőtt tavaly májushoz képest, Vas vármegyében majdnem ötven százalékkal – itt is csak Csongrád megyében rosszabb a helyzet, bár ha azt nézzük, hogy Csongrádban és Vasban is 47 esetben történt könnyű sérüléssel járó baleset, és Csongrád majdnem kétszer akkorra lakosságarányosan mint vármegyénk, úgy már egészen más a helyzet.

A halálos áldozatok száma majdnem stagnál, 170 helyett, idén 168-an vesztették az életüket közúti közlekedési balesetben országos viszonylatban január és május között. Május hónapban negyven fő a tavalyi 32-höz képest. A súlyosan megsérültek száma emelkedett országos szinten is 1539-ról 1712-re. Ahogy korábban is írtuk, Vasban duplázódott ez az arány, a könnyű sérültek száma negyven pedig százalékkal nőtt 2023. első öt hónapjához képest.