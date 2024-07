A Katolikus Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az ÁGOTA Közösség 2024. áprilisában hozták létre a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Szakellátásokat és Szolgáltatásokat Fenntartók Fórumát. Az ünnepélyes aláírás során mindhárom intézményvezető kifejtette, hogy a Fórum elsődleges célja az együttműködés, a közös gondolkodás és a közös érdekvédelmi rendszer kialakítása. Ehhez a Fórumhoz csatlakozik a Szombathelyi Egyházmegye. A megállapodást kedden délben, Szombathelyen írta alá Dr. Székely János megyéspüspök és Dr. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, a Fórum elnöke.

A sajtótájékoztatón Dr. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, a Fórum elnöke ismertette a Katolikus Szeretetszolgálat működését, majd elmondta: a Fórum létrejöttével az volt a cél, hogy a katolikus fenntartásban álló szociális- vagy gyermekvédelmi intézményeket valamilyen hálózatba szervezzék, hogy ezek között még hatékonyabb együttműködés, tudatos szakmai kapcsolódás jöhessen létre.

A szenvedőkért, a szegényekért való tenni akarás a kereszténység létezése óta fontos szerepet játszik a vallásos emberek életében, így a katolikus egyház – más történelmi egyházakkal együtt – szerepet vállal a szociális- és gyermekvédelmi feladatok ellátásban – emelte ki Dr. Székely János megyéspüspök, majd hozzátette: a reményt, a hitet, a tiszteletet és Isten jelenlétét viszik a betegágyak mellé, az árva gyermekek számára pedig meg tudják adni azt az örömhírt, hogy van Mennyei Atyánk, aki számára ők is nagyon fontosak és akiben nem fognak csalódni soha. Dr. Székely János megyéspüspök végül arról beszélt: a Szombathelyi Egyházmegye közel 700 honfitársunknak nyújt szociális és gyermekvédelmi ellátást napi szinten, valamint több, mint 800 embernek ad munkát. Az Egyházmegyében jelenleg 96 oktatási- és szociális intézmény működik: iskolák, óvodák, tanoda, - épülő – bölcsőde, idősotthonok, emellett a fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek részére támogatott lakhatást; pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, megváltozott munkaképességű személyek számára nappali ellátást nyújtanak. Az intézmények között kapcsolatok is alakulnak, az iskolások otthonokat látogatnak, ahol műsorokat adnak. - Nagy öröm számunkra, hogy a Fórumhoz csatlakozhatunk, érezzük azt, hogy nagy ajándék és lehetőség a szociális területen való szolgálatunk, de azt is érezzük, hogy ez nagy felelősség és kihívás. Nagyon fontos, hogy szakmai tanácsokat, útmutatásokat, példákat begyűjtsünk és ezáltal fejlesszük a magunk intézményeit – hangsúlyozta a megyéspüspök.