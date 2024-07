Különleges cirkuszi gála showműsorban teljesedett ki a Hungarian Circus Talent Festival vasárnap a Fővárosi Nagycirkuszban. A verseny jelentkezői közül összesen 24 önálló (11 professzionális, valamint 13 még nem professzionális) produkciót jelölt a zsűri a Manézs Győztesek Gálája műsor programjába. A fesztiválra az ország minden városából jelentkeztek tehetségek, hogy bizonyítsák, köztük vannak a jövő cirkusz-csillagai – tájékoztatott a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.

A közleményből kiderül, hogy a Bánhegyi Attila és Füle Magdolna vezetésével működő Kötélugró Klub Szombathely három növendéke, Nagy Lotti, Baumgartner Luca és Halmosi Dézi is részt vettek a megmérettetésen, ahol a nem professzionális kategóriában arany minősítést nyertek el, illetve két különdíjat is kaptak. Ők vehették át a Színészet a Porondon és a Koreográfia a Porondon díjakat a legjobb színészi munkáért és koreográfiáért.

Megkerestük Füle Magdolnát, aki elmondta: a Fővárosi Nagycirkusz és a Baross Imre Artistaképző Intézet közösen meghirdetett egy versenyt olyan egyesületek és csoportok számára, akiket már előzetesen felkutattak az országban. Velük is kötöttek már előtte, decemberben egy együttműködési partnerszerződést, így ők is jelentkezhettek a versenyre. A válogató során előbb videón, majd élőben is megnézte egy szakmai zsűri a produkciókat, végül ezekből válogatták ki azokat, akik a gálaműsorba bekerülhettek.

Mint azt a közleményből kiderült, a Győztesek Gálájának fellépőit rangos szakmai zsűri értékelte, soraiban ott ült Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója; Bán Teodóra táncművész, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnöke; Kubik Anna, Kossuth-díjas színművész; Graeser József artistaművész, a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszakmai igazgatója; Romhányi Áron, eMeRTon-, Fonogram és Artisjus díjas zeneszerző, producer; Madaras Ádám, kilencszeres világ- és Európa-bajnok magyar öttusázó, párbajtőrvívó, edző; Zsoldos Péter, a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület elnöke; Fitos Dezső, a Fitos Dezső Társulat táncosa, koreográfusa, művészeti vezetője; valamint Kocsis Enikő a társulat rendezője.