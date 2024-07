14.00 Kuttyomfitty Társulat: „Paprika Jancsi, vagy nem!” – gyermekszínház

Tudjátok ki Vitéz László, Gasparko, Kasper, Punch, Puncinella? Hát ők mind-mind rokonai Paprika Jancsinak, akivel találkozhattok vagy nem új műsorunkban. Főhősünk furfangos módon bán el a piszkosokkal: Luciferrel azaz Cuclifejjel, Belzebúbbal a Paradicsompofával és a Halállal, a legnagyobb szamárral.

15.30 A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes műsora

Az együttes nagy hangsúlyt fektet az eredeti hagyományokon alapuló, tiszta forrásból eredő néptáncok, néphagyományok ápolására.

17.15 Az Ungaresca Táncegyüttes és a Boglya Népzenei Együttes műsora

A szombathelyi Ungaresca Táncegyüttest 1955-ben alakult, majd 1963-ban szombathelyi központtal a megye vezető együttese lett. Munkásságában három célt tűzött maga elé, melyek együttesen jellemzik művészeti arculatát:

– a magyar nyelvterület tánckultúrájának színpadra állítása és bemutatása

– a ma embere érzésvilágának megjelenítése a magyar néptánckincs felhasználásával

– a történeti tánchagyomány ápolása, melyet névválasztással is jelezni kíván.

Műsorukon a magyar nyelvterület táncait mutatják be.

21.30 RitMusa Zenekar koncertje

A RitMusa zenekar zenéje magával ragadó magyar és cigány népzenei fúzió. Vérpezsdítő ritmusokkal feledhetetlen élményt nyújt a közönségének.

22.30 Utcabál a RitMusa Zenekarral – táncház

MIRACULUM – SZULTÁNIA

(Mártírok tere 1.)

10.00–12.00 háremfotózás, jósda, hajfonás, arcfestés, csillámfestés, hennafestés, fotókiállítás, fotó- és rajzkiállítás

10.00 MI zenekar koncertje

11.00 MIRA Orient Art orientális táncshow

vendég: Hárem Orientális Tánccsoport, Kelet Lányai Hastánc Csoport

11.30 Szilágyi-Varga Diána és tanítványai könnyűzenei műsora

13.00 Szilágyi-Varga Diána és tanítványai könnyűzenei műsora

13.30 Horváth Petra énekes műsora

14.00 MIRA Orient Art orientális tánc show

14.30 New West Company táncbemutatója

14.00–18.00 Kísérőprogramok: lásd a pénteki nap alatt

15.00 Savaria Legio – Háremrablás savariai módra Ringó csípők, háremhangulat, a mesés kelet hastáncosnői és háremrablás savariai módra.

15.00 Üvegmíves mozaikút – Köcséné Szabó Ildikó vezetésével

15.15 Mira Orient Art orientális táncshow

16.30 Mira Orient Art orientális táncshow

17.00 Takács Csaba, Balatonyi Kata argentin tangó és latin tánc – bemutató

17.30 Üvegmíves mozaikút – Köcséné Szabó Ildikó vezetésével

18.00 Anette Balett

18.00 Keleti gyermekfoglalkoztató, zoknicsata, meseolvasás – Ügyességi és kreatív játékok a kisasszonyoknak és fiataluraknak, valamint családoknak.

18.30 Szilágyi-Varga Diána és tanítványai könnyűzenei műsora

20.40 Varnyú Country-koncert

Szombathely egyik legrégebben alakult, legsokszínűbb zenekara a Savaria Történelmi Karnevál idején, csak a Miraculum–Szultániában, a karnevál csatlakozó jótékonysági helyszínén látható és hallható.

21.45 Rolika Vándorcipő díj átadása

21.50 MIRA Orient Art orientális táncshow

22.00 Táncoló Lángok – Szombat esti tűztánc, mikor a lányok lángokra lelnek, és megtáncoltatják azokat.

SMIDT MÚZEUM

(Hollán Ernő utca 2.)

11.0§ A Smidt Múzeum kincsei – tárlatvezetés az állandó kiállításban

A tárlatvezetés során az érdeklődők megismerkedhetnek Dr. Smidt Lajos múzeumalapító sokoldalú személyiségével, a régiségtár, a hadtörténeti- és fegyvergyűjtemény, valamint a könyvgyűjtemény legértékesebb darabjaival. A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.

14.00 Örökségünk, a Madarászok – tárlatvezetés az időszaki kiállításban

A kiállítás az egyik legnagyobb magyar historikus festő, Madarász Viktor és lánya, Adeline hagyatékából közel 40 műtárgyat vonultat fel, amelyek különleges betekintést engednek a festőművész nem mindennapi életútjába. A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.

SZOMBATHELYI KÉPTÁR

(Rákóczi Ferenc utca 12.)

16.30 Tárlatvezetés a VIII. Nemzetközi Textilművészeti Triennáléban

SCHRAMMEL-GYŰJTEMÉNY

(Thököly Imre utca 20.)

15.00 Nyomhagyás – Tárlatvezetés a Schrammel Imre életművét bemutató állandó kiállításban

ISEUM SAVARIENSE RÉGÉSZETI MŰHELY ÉS TÁRHÁZ

(Rákóczi Ferenc utca 6–8.)

10.00–18.00 Kísérőprogramok: Isteni játékok Isis savariai otthonában, tárgyalkotás, új- és ókori játékok korhatár nélkül

10.15 Templomnyitó szertartás – Apuleius antik író és Isis pap alapján rekonstruált szöveggel az Iseum Savariense és a Panniculus Régészeti Egylet közreműködésével

10.30 Isis itt, ott, mindenütt – tárlatvezetés az Iseum állandó és időszaki kiállításában

11.00 Séta az ókori Savariában – Az OTP Bank alatti római városrészlet megtekintése szakmai vezetéssel, csak előzetes bejelentkezés alapján! Egységes ár: 1 500,- Ft/fő, bejelentkezés helye és jegyvásárlás az Iseum Savariense jegypénztáránál – az Iseumba szóló belépő nem tartalmazza az OTP Bank alatti városrészletben zajló tárlatvezetést. Egy-egy tárlatvezetésen legfeljebb 25 fő vehet részt.

14.30 Home of Isis in Savaria – English guide in the permanent exhibition of the Iseum Savariense

15.00 Séta az ókori Savariában (lásd fent)

16.00 Navigium Isidis/Ploiafesia ünnepe – Isis istennő hajójának jelképes vízre bocsátása Isis papjaival és papnőivel – rekonstruált szertartás az Iseum Savariense, a Panniculus Régészeti Egylet közreműködésével

17.00 Isteni gyümölcsök – Az ehető tárlat. Séta az Iseum kertjében és állandó kiállításában az ókori istenek kedves gyümölcsei között. A tárlatvezetés után gyümölcsökből készült ételek kóstolója. Előzetes bejelentkezés alapján, max. 30 fő részvételével. Részvételi díj a belépődíj felett 1 000,- Ft/fő.

17.45 Templomzáró szertartás

A program múzeumi belépőjeggyel látogatható

MEDITERRÁN UDVAR

(Belső Uránia udvar)

17.30–18.30 – GonzoVibe-koncert

19.30–22.00 Salsabemutató és salsabuli

22.00–24.00 Latin utcabál

TRÓPUSI LEPKE-, PÓK- ÉS ROVARGIGÁSZOK KIÁLLÍTÁSA

(Ferences templom színházterme, Szent Márton utca 2.)

10.00–22.00 Trópusi lepke-, pók- és rovargigászok kiállítása

CIVIL ÉS ÉLETMÓD-UDVAR / ATRIUM

Kilences Kávézó és Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (9700 Szombathely, Kőszegi u. 9.)

10.00 „Helyben vagyunk” védjegyátadó ünnepség

9.00–12.00 Helyi termelők és turisztikai szolgáltatásaik bemutatkozása

13.00–19.00 Civil udvar:

Alpokalja Nagycsaládos Egyesület Szombathely: bemutatkozás, játék, saját készítésű lekvárok, savanyúságok átadása a rászoruló gyerekeket, családokat ellátó egyesületeknek

Arrabo Szabadidősport Egyesület: vízitúrázás népszerűsítése

eSport Szombathely: videójáték konzolokkal, VR-szemüvegekkel stb...

Kerekerdő Alapítvány: aláírásgyűjtés és adománygyűjtés a felsőcsatári tábor megmentésére; biodiverzitás-barát kertmakett berendezése.

Papírsárkány Alapítvány a Különleges Gyermekekért: természetes alapanyagú játékok bölcsiseknek és óvodásoknak

Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete: manuális foglalkozás 5–12 éves gyermekek számára

Vashosszúfalui Nők Egyesülete: kézműves termékek bemutatása

Vasi Élménypedagógiai Műhely: Nyugat-magyarországi Élménypedagógiai Konferencia és Szakmai Műhely, a közösség népszerűsítése.

Rumi Csigabiga Alapítvány: Mesefelolvasás, érzékenyítő foglalkozás, kézműveskedés

10.00–19.00 Életmód-udvar – alternatív egészségmegőrző és helyreállító módszerek bemutatkozása az udvarban és a szomszédos parkolóban; aromaterápia, access bars, indiai fejmasszázs, „Élet a testben” program, bazár és még sok minden más…

10.00–11.30 Mesére – alkotás akvarellel felnőtteknek Zemlényi Orsival – Megmerítkezés önmagunk belső világában a mesék világán keresztül. Regisztrációhoz kötött program.

10.00–18.00 Bári Valter hangszerbemutatója – rezgődobolás, valamint zúgattyú-, esőbot- és kazoo-készítés

Kapuban:

14.00 L.É.T. Szombathelyért Egyesület – utcazene

15.00 Capito Gitár Klub

16.00 Vas megyei Képes Levelezőlapgyűjtők Retró Dalköre

Kávézó:

15.00 Ulysses – vezetett falfestmény-körtúra a belvárosban. Ingyenes program. Regisztrációhoz kötött.

Átrium-koncertek:

17.00 Háklár banda – akusztikus jellegű, szövegcentrikus zene, repertoáron főként saját szerzemények és néhány feldolgozás magyar, alternatív zenekaroktól.

18.00 Afrikai dobolás Skultéty Ritával

20.00 That’s Right Baby! – Rockabilly, Rock&Roll Trió

Elsősorban az 50-es évek klasszikus rockabilly és rock&roll zenéjét játssza a műfaj legdögösebb felállásában.

PÜSPÖKI PALOTA

(Berzsenyi Dániel tér 3.)

9.00–19.00 óra között óránként vezetéssel megtekinthetők a Püspöki Palota első emeleti barokk termei. Az utolsó vezetés 18.00 órakor indul.

SARLÓS BOLDOGASSZONY SZÉKESEGYHÁZ

(Hollán Ernő utca 12.)

9.00–19.00 óra között félóránként vezetés indul a Székesegyház tornyaiba. Az utolsó vezetés 18.00-kor indul el. A kedves látogatóknak összesen 386 lépcsőfokot kell „leküzdeniük” fel- és lefelé. A belépőjegy ára egységesen: 1000 Ft/fő.

CASTRUM DEI – KERESZTÉNY UDVAR

(Püspöki Palota Berzsenyi tér 3.)

10.00–19.00 Kísérőprogramok: lásd a pénteki nap alatt

10.00–17.00 Lépj Szent Márton útjára! Interaktív játszóház Szent Márton életével kapcsolatban – nem csak gyerekeknek

13.30–14.45 Eberlein Éva előadása, majd Kérdezz-felelek: Kapcsolódás, identitás, nemiség

15.00–15.45 Tóth Dániel zenés tanúságtétele – Tóth Dániel énekes, zenész 2011-ben Szombathely hangja volt, 2015-ben elnyerte a Trilla-díjat. A műsorban saját dalok és már régóta ismert dicsőítő énekek hangzanak el.

16.30–18.00 Bibliai ételkóstoló – Mit ettek a Jézus korabeli emberek? Milyen étkezési szokásaik voltak? Bibliai ételek kóstolására várjuk az érdeklődőket.

21.00–22.30 Nightfever – Ferences templom

Zenés dicsőítés az éjszakában. Az érdeklődők mécsesekkel vonulhatnak be a hangulatosan kivilágított templomba, és akár egész estére vagy csak egy gyertyagyújtás idejéig megtapasztalhatják a helyszín különleges atmoszféráját és Isten szerető közelségét.

SZOMBATHELY VÁROSI VÁSÁRCSARNOK

(Hunyadi János út 5–7.)

10.00–11.00 Betekintés a gombák világába + piactúra (Piacfelügyelő pult)

Kíváncsi vagy a piac működésére, de még nem volt lehetőséged, hogy betekints a kulisszák mögé? Érdekel a gombák világa? Fedezd fel Te is a piacot lángoskóstolóval megkoronázva!

A részvételhez előzetes regisztráció ajánlott. A program díjmentes.

A programot fröccsterasz, élő zene, lufi, szelfipont egészíti ki.

MNL VAS VÁRMEGYEI LEVÉLTÁRA

(Hefele M. u. 1.)

14.00–18.00 Levéltári mozidélután – Időutazás mozgóképeken

Augusztus 25. Vasárnap

FORUM SZÍNPAD

(Fő tér)

10.00 Pavane zászlóforgatók műsora

16.00 Kollár-Klemecz Kamarazenekar koncertje

A folyó a Kollár-Klemencz Kamarazenekar sorrendben ötödik albuma, tudatos folytatása annak a minden természetben mélyre hatoló munkának, amit a dalszerző Kollár-Klemencz László az irodalomban is és a zenében is következetesen visz, és vezeti vissza a közönségét abba a lenyűgöző világba, ahonnan minden folyó ered.

18.30 Tabanka-koncert

A Tabanka egy fiatal zöld-foki-szigeteki együttes Rotterdamból, melynek zenéjét az idősebb generációhoz tartozó zöld-foki-szigeteki művészek ihlették.

A csapat az egykori portugál gyarmatosítók által betiltott lendületes zenei és táncstílust, a funanát játssza, amely a nyolcvanas években a függetlenedés után a zöld-foki identitás részévé vált. A Funaná a rabszolgák leszármazottainak zenéjéből származik, keverve kortárs poppal és jazz-szel. A Tabanka fergeteges élő show-ját hallva lehetetlen egy helyben állni.

20.00 Karneválzáró keretjáték

21.00 Irie Maffia-koncert

Az Irie Maffia szupergroup Magyarország legszínesebb egyéniségeiből áll össze. A frontemberek között megtaláljuk Senát, aki a Pápa látogatására rendezett előadásban Máriát személyesítette meg, és duetteket énekelt Presser Gábor telt házas Aréna-koncertjén. Columbo érces hangja a Brains zenekarból is ismerős lehet, MC Busa a Zuboly zenekarral, a karibi származású MC Kemon pedig a Random Trip formációval külön-külön is bejárták hazánk szinte összes színpadát. Nem véletlen tehát, hogy az Irie Maffia számos, ‘A’ rotációs rádióslágerrel a háta mögött bármilyen környezetben képes hatalmas hangulatú koncertet adni, függetlenül a közönség életkorától. Fontos kiemelni, hogy a zenekar 2025-ben lesz 20 éves.

TÖRTÉNELMI TÉMAPARK

(Aréna utca 1.)

10.00–17.30 Tábori élet

10.30 Római légiók seregszemléje

10.50 Római, szarmata és korai germán hadviselés az 1-2. században

11.10 Kassai Lajos és tanítványai

11.30 Tábori élet

13.30 A principátus kori római hadi felszerelés és életmód bemutatója – Colonia Rostallo

13.45 Milyen volt a római „tüzérség”? – Legio XV. Apollinaris Legio, Legio I. Adiutrix

14.00 Kvád szarmata betörés Pannóniába – Legio Leonum, Lanciiarii Sabariensis, Legio Brigetio, Jaurinum, Norde Gard

14.15 Collegium Gladiatorium – Gladiátorpárharcok „sine missione”, azaz az elbocsátás lehetősége nélkül, tehát életre-halálra. Az életben maradt gladiátorok küzdelme.

14.45 Kassai Lajos és tanítványai – lovasíjász-bemutató

15.00 Magor Íjász Hagyományt Őrző Egyesület – a honfoglaló magyarok életmódját és harcászatát mutatja be.

15.30 A kaufbeureni Artistica Anam Cara bemutatója

16.00 Ünnepi díszszemlével egybekötött záró szertartás, áldozatbemutatás a legiók géniuszának, és hódolat a sasjelvények előtt – a díszszemlén valamennyi Témaparkban állomásozó római katonai alakulat részt vesz.

16.20 Tábori élet

17.00 Részleges táborbontás

17.30 A Témapark bezárja kapuit

SÖRTÉR

(Isis tömbbelső)

16.30 Cserga SAW (Semi-Acoustic Workshop)-koncert

Blues- és progresszív rock-életérzés félakusztikusan, fantasztikusan.

18.00 Ripoff Raskolnikov és Nagy Szabolcs koncertje

Ripoff Raskolnikov 18 éves korában nekivágott a világnak, utcazenészként járta az európai országokat. Kezdetekben az európai népzenék foglalkoztatták, majd fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapott az amerikai folklórban gyökerező dalszerzői attitűd. Dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik, mint a szerelem, az utazások, a mindennapok gondjai, szenvedély, veszteség, szépre való törekvés és az életéhség.

19.30 Koprive-koncert

A Vas megyei zenekar tagjai gyerekkoruk óta szoros kapcsolatot ápolnak a népzenével, az anyatejjel szívták magukba őseik örökségét. Repertoárjukon a saját szerzemények és a szentpéterfai dalok mellett a nyugat-magyarországi és az ország más tájegységein élő horvátság zenéje, továbbá Horvátország gazdag dallamvilága egyaránt megtalálható.

21.30 Meggie és barátai

Évtizedes zenész múlttal rendelkező tagok + a világ legismertebb és legkedveltebb slágerei = Kiváló hangulat… Kell ennél több?

BOROK UTCÁJA KISSZÍNPAD

(Rákóczi Ferenc utca)

17.30 Gipsy Szuno zenekar

19.00 Sunday Brunch-koncert

MŰVÉSZETEK UTCÁJA

(Kossuth Lajos utca)

12.00 Nagy Gergely fidulán

14.30 S. Hollósy Kornél – A 19 éves szombathelyi zongorista-zeneszerző kisgyermekkora óta szinte autodidakta módon tanul zongorázni.

16.30 Zsófi & Zoli Acoustic – Korponay Zsófi és Bánó Zoltán könnyűzenei koncertje

Fogj egy pohár bort, sétálj végig a Művészetek Utcáján, és szippantsd magadba egy hamisítatlan nyári este hangulatát. Legyél veterán vagy elsőkarneválozó, az élményt az akusztikus zenei utazás teszi felejthetetlenné.

17.30 Peltzer Géza és Horváth „Dudu” Dániel: Népek zenéi koncert

Horváth „Dudu” Dániel és Peltzer Géza a hegedű és a harmonika segítségével igyekszik megmutatni, hogy a különböző népek hogyan használják fel saját zenéjük megszólaltatására ezt a két hangszert. A zene szárnyán így repítik el a hallgatókat Romániába, Olaszországba, Franciaországba, de Skóciába, Írországba, sőt Argentínába és Kanadába is.

19.00 Jambalaya: New Orleans Music Show – A Jambalaya hazánk első számú New Orleans-i zenét játszó zenekara. XXI. századi modern felfogású zenéjük képviseletében több száz koncertet adtak a kezdetek óta. 2024-ben legújabb, Starry Road To Nowhere című lemezük dalait mutatják be Európa- és országszerte.

21.00 Párniczky Quartett – jazzkoncert

Az úgynevezett „európai jazz” lassan eltávolodik az amerikai mainstream stílustól, megtartva annak minden fontos eredőjét, mégis önálló improvizatív zenei nyelvet létrehozva. A zenekar közvetlen előzménye az a Nigun volt, ahol a mostani tagok közül hárman is a Közép-kelet európai népzenei hagyományokból kiindulva játszottak modern jazzt.

KELETI UDVAR

(Kossuth L. u. 11.)

11.00–14.00 Tejeskanna R(E)VOLUTION, ahogy még nem láttad

19.00 Hastánc előadások

Paizer Aliz, táncos nevén Freya

Ipkovics Ágnes 'Inanna', törzsi fúziós hastánc

Jáde hastánccsoport Vépről

Kürti Regina, fúziós hastánc

Lunah-Shamila Hastáncduó és Kocsis Viki:

Mindhárman külön egyéniségek, így táncuk izgalmas elegye személyiségük fúziójának is.

Szilasi-Novák Luca Sára

KALANDVÁR

(Gayer park)

10.00 Mesebolt Bábszínház: A fabatkák kertje – A Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház közös előadása.

Mesénk helyszíne, a fabatkák kertje bárhol lehet: a kert végében, az árokparton, vagy akár a játszótér sarkán. Lakói bölcsek, csendesek, világukat a szeretet és a szépség irányítja. De – mint oly sokszor – a külvilág megirigyli ezt a boldogságot.

11.00 TrappTop Flotta: Bambusz cirkusz

A bambuszliget közepén van egy tisztás: oda járnak a kíváncsi csimpánzkölykök akrobatikát tanulni a gólyalábas Trapptop trénerektől. Vagy inkább fordítva?

15.30 Gyermekek karneváli felvonulása – Irány a tér!

A díszes, korhű római vagy magyaros ruhákba öltözött apróságok pónifogatos, kishuszárokkal kísért karneváli vonulását mindenki mosolyogva, integetve üdvözli! Regisztráció, gyülekező a színpadnál!

17.00 Korpás Éva: Piripotty koncert – Korpás Éva legújabb gyermekeknek szóló albuma, a Piripotty, egy olyan világba repíti a kisebbeket, ahol a fantázia segítségével teljesen új perspektívából élhetik át életük eseményeit. Gáti István költő ehhez a lemezhez írt verses meséje nyomán elmesélt történetben segítségül hívjuk nagyszüleink tudását is.

10.00–18.00 Kísérőprogramok: lást a pénteki nap alatt

THALIA KERTJE

(Gayer park)

20.00 Verebes Ernő: Koponyánk, körülbelül – drámai látlelet, egy felvonásban

A Divine Comedy Company és a Karinthy Színház közös produkciója

Karinthy klasszikusát, a jól ismert Utazás a koponyám körül-t, talán senkinek nem kell bemutatni. A gyógyulástörténet napjainkra sem vesztett aktualitásából, és az írói véna szellemiségét életre keltő produkció nagy sikerrel fut a mai napig a Karinthy Színház repertoárján. Csizmadia Gergelyt televíziós sorozatokban is láthatjuk, Boros Ádám pedig a budapesti független társulatok népszerű művésze. Az előadás minőségéért Kálló Béla Jászai-díjas rendező vállal kezességet.

Valódi szellemiség, valódi szórakozás!

UTCAZENE SZÍNPAD

(Thököly Imre utca)

14.30 MI zenekar

16.00 Berendi Viktória – lant

18.00 Domi&Peti Acoustic

20.30 Crazy Daisy Jug Band

BAJNOKOK TERE

(Városháza előtti tribün)

10.00 Pavane zászlóforgatók műsora

10.30 Ataru Taiko ütőegyüttes – Japándob-előadás – Az Ataru Taiko ütőegyüttes 2006-ban alakult Vörös Emil és növendékei segítségével, akik ráleltek a taiko-ra, mint csoportos dobstílusra. Az azóta eltelt években megközelítőleg 600 sikeres koncertet adott az együttes, mivel a műsor időről-időre látványos és változatos koreográfiai elemekkel tarkított, lendületes előadásmódjáról és dinamizmusáról híres dobszínházat tárt a közönség elé.

11.30–15.00 Találkozás a Falco Kosárlabdacsapat játékosaival: beszélgetés, autogramosztás, játékos sportvetélkedő, Falco-shop

22.30 Artistica Anam Cara – tüzes artistabemutató

FOLKUDVAR

(Berzsenyi Dániel tér)

14.00 Az öreg halász és a nagyravágyó felesége – az Üstökös Kompánia gyermekelőadása

15.00 Boglya Népzenei Együttes koncertje

Az együttes 1984-ben alakult tanárképző főiskolásokból, azóta folyamatosan működik Szombathelyen. Vezetője: Földesi János. Állandó kísérői zenekara az Ungaresca és a Gencsapáti Hagyományőrző táncegyütteseknek. Célja a magyar népzene hagyományhű elsajátítása és eljuttatása a közönséghez.

16.00 Dr. Pesovár Ernő AMI csoportjainak műsora – néptáncelőadás

A Dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészeti Iskola 1999 óta működik Szombathelyen. Az iskolában néptánc és kézműves tanszak működik, a néptáncos gyerekek a tanulmányaik befejezése után az Ungaresca Táncegyüttesben táncolhatnak tovább. Az intézmény célja elsősorban a helyi, Vas megyei néptánchagyományok és népszokások, kézművesség megőrzése és népszerűsítése.

17.00 A Testvériség Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes műsora

A Testvériség Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes 60 éve őrzi generációkon át Sopron és környékének „Hienz” néptáncait. Részt vesz a környékbeli falvak hagyományainak ápolásában, segítséget nyújt a nemzetiségi iskolai és óvodai fejlesztésben, oktatók képzésében.

19.00 Német táncház a soproni Testvériség Német Nemzetiségi Néptáncegyüttessel

19.30 Táncház a Boglya Népzenei Együttessel

MIRACULUM–SZULTÁNIA

(Mártírok tere 1.)

10.00–12.00 háremfotózás, jósda, hajfonás, arcfestés, csillámfestés, hennafestés, fotókiállítás, fotó- és rajzkiállítás

10.30 Szilágyi-Varga Diána és tanítványai könnyűzenei műsora

11.30 Mira Orient Art hastáncbemutató – Vendég: Hárem Orientális Tánccsoport

11.40 Savaria Legio – Háremrablás savariai módra

13.30 Horváth Petra énekes műsora

13.55 Szilágyi-Varga Diána Népművészet Ifjú Mestere és népi énekes tanítványai műsora

Szilágyi-Varga Diána állami kitüntetett népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere. Celldömölki növendékeivel autentikus népdalokat énekelnek a Kárpát-medence különböző tájegységeiről.

14.00–18.00 óra háremfotózás, jósda, hajfonás, arcfestés, csillámfestés, hennafestés, fotókiállítás, fotó- és rajzkiállítás

14.00 Ungaresca – Az Ungaresca Táncegyüttes idén is csatlakozik a Miraculum-Broadway fellépőihez, hogy közönségünk a kor magyar táncaiba is bepillantást nyerhessen.

15.00 Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub táncbemutatója

A klub tagjai számára az akrobatikus rock and roll sport és tánc egyben.

15.20 Szilágyi-Varga Diána és tanítványai könnyűzenei műsora

16.00 Mira Orient Art orientális táncshow

16.30 New West Company táncbemutatója

17.00 Kórusdalok – Vox Gólyafèszek, a Vas Megyei GYVK Gólyafészek Gyermekotthonának kórusa

17.00 Keleti gyermekfoglalkoztató: zoknicsata, meseolvasás, ügyességi és kreatív játékok a kisasszonyoknak és fiataluraknak, valamint családoknak.

17.30 Energy Dance Team – táncbemutató

18.00 Mira Orient Art orientális táncshow

SMIDT MÚZEUM

(Hollán Ernő utca 2.)

14.00–15.00 A Smidt Múzeum kincsei – tárlatvezetés az állandó kiállításban

ISEUM SAVARIENSE RÉGÉSZETI MŰHELY ÉS TÁRHÁZ

(Rákóczi Ferenc utca 6–8.)

10.00–18.00 Kísérőprogramok: Isteni játékok Isis savariai otthonában, tárgyalkotás, új- és ókori játékok korhatár nélkül

10.15 Templomnyitó szertartás: Apuleius antik író és Isis pap alapján rekonstruált szöveggel az Iseum Savariense és a Panniculus Régészeti Egylet közreműködésével

10.30 Isis itt, ott, mindenütt – tárlatvezetés az Iseum állandó és időszaki kiállításában

11.00 Séta az ókori Savariában – Az OTP Bank alatti római városrészlet megtekintése szakmai vezetéssel, csak előzetes bejelentkezés alapján.

14.30 Home of Isis in Savaria – English guide in the permanent exhibition of the Iseum Savariense

15.00 Séta az ókori Savariában – lásd fent

16.00 Navigium Isidis/Ploiafesia ünnepe – Isis istennő hajójának jelképes vízre bocsátása Isis papjaival és papnőivel – rekonstruált szertartás az Iseum Savariense, a Panniculus Régészeti Egylet közreműködésével

17.00 Isteni gyümölcsök – Az ehető tárlat. Séta az Iseum kertjében és állandó kiállításában az ókori istenek kedves gyümölcsei között. A tárlatvezetés után gyümölcsökből készült ételek kóstolója. Előzetes bejelentkezés alapján, max. 30 fő részvételével. Részvételi díj a belépődíj felett 1 000,- Ft/fő.

17.45 Templomzáró szertartás

A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.

TRÓPUSI LEPKE-, PÓK- ÉS ROVARGIGÁSZOK KIÁLLÍTÁSA

(Ferences templom színházterme, Szent Márton utca 2.)

10.00–22.00 Trópusi lepke-, pók- és rovargigászok kiállítása

CASTRUM DEI – KERESZTÉNY UDVAR

(Püspöki Palota Berzsenyi tér 3.)

10.00–18.00 Kísérőprogramok: lásd a pénteki nap alatt

10.00–11.00 Ókeresztény istentisztelet

Szent Quirinus halála után néhány évtizeddel halálának helyszíne már imádkozóhellyé vált. Savaria keresztény közösségeinek lehetséges életét egy ókeresztény istentisztelettel idézzük vissza, melyre mindenkit szeretettel várunk.

10.00–16.00 Lépj Szent Márton útjára! Interaktív játszóház Szent Márton életével kapcsolatban – nem csak gyerekeknek

17.00–18.30 Karneválzáró püspöki szentmise

SZOMBATHELY VÁROSI VÁSÁRCSARNOK

(Hunyadi János út 5–7.)

7.30–11.30 Lemezbörze, DJ

Lemezbörze, használt és új lemezek, CD-k, lemezjátszók, koncertpólók, stb.… Bármit adhatsz és vehetsz, ami a zenével kapcsolatos. A jó hangulatról a főbejáratnál DJ gondoskodik.

MNL VAS VÁRMEGYEI LEVÉLTÁRA

(Hefele M. u. 1.)

14.00–18.00 Levéltári mozidélután – Időutazás mozgóképeken

A levéltárban őrzött korabeli helyi filmhíradók digitalizált kópiáinak köszönhetően Szombathely és Vas vármegye 50 évvel ezelőtti hétköznapjai, az 1974. év eseményei, valamint az 1967. évi karneváli felvonulás elevenedik meg a filmvásznon.

A rendezvény ingyenesen látogatható.

ArcheON Infopont: ArcheON programkínálat: Tourinform Szombathely, 9700 Szombathely, Király u. 1– 3.