Az elmúlt alkalommal fiatal tehetséges zenekarok mutatkozhattak be a körmendi szabadidőcentrum színpadán, most viszont azok szórakozhattak egy jót, akik inkább nosztalgiázni szeretnek. A retró slágereket DJ Eddy szolgáltatta, aki a mindenki által ismert és kedvelt ABBAslágereket helyezte előtérbe, de természetesen sok más előadó nótái is megszólaltak a Rába-parti éjszakában. – Szerencsére ezúttal a jó időre való tekintettel a szúnyogok távol maradtak, így pedig tényleg mindenki jól szórakozhatott. Ezúttal is kiderült, bizony nagyon sokan kedvelik a retró zenét, van igény még most ezekre a dalokra, különösen az ABBA-slágerekre – mondta Hegedüs László fő szervező, az Ökocentrum üzemeltetője.