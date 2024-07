Minden korosztály, a gyerekektől a felnőttekig mindenki jól érezte magát a lukácsházi falunapon. A szervezésből az önkormányzat mellett a civil szerveztek is kivették a részüket. A programokra 400-an látogattak ki, az eseményen részt vett Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is.

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is részt vett a lukácsházi falunapon

Fotó: Ohr Tibor

- Lukácsháza fejlődése önmagáért beszél – mondta Ágh Péter.

- Jó látni, hogy miközben a település újabb és újabb célokat valósít meg, aközben - többek között - a gasztrónómiai események révén a hírneve is egyre nagyobb lesz és eközben pedig a közösség is erősödik. A mostani falunap is ezt mutatta. Mindennek motorja Virág János polgármester, akinek gratulálok az újraválasztásához és köszönöm a településéért végzett közös munkát. Nagyrabecsülésemet szeretném azoknak is kifejezni, akik szombaton elismeréseket vettek át.

Fotó: Ohr Tibor

- Lukácsházán fontos, hogy minden évben elismerjük azok munkáját, akik sokat tettek településünkért – mondta Virág János polgármester. – A képviselő-testület dönt a díszpolgári cím, illetve a Lukácsháza Községért díj odaítéléséről. Idén az utóbbiból adományoztunk kettőt. Elismerést kapott Vizi Balázs Károly, a lukácsházi SCHOTT Hungary Kft. igazgatója. A gazdasági társaság az ő vezetése alatt kiemelkedő eredményeket ért el, neki és munkatársainak a munkájának is köszönhető az üzem bővítése. A fejlesztést a magyar kormány is támogatta. A stafétabotot július elsejétől átadta ugyan, de a szemét rajta tartja a gyáron, ugyanis a későbbiekben a cégcsoport regionális vezetőjeként dolgozik. Lukácsháza Községért díjat kapott Kákossy Endre, 2007 óta tevékenykedik a Szent Márton Kórusban. Makett formában elkészítette „Lukácsháza tornyait”. Legújabb alkotása Szent István korona, az országalma és a jogar elkészítése fából, amelyet az Önkormányzatnak kíván adományozni. A hivatalos átadó augusztus 17-én, az István napi új kenyér napi piknik rendezvényen lesz a szőlőhegyi kilátónál.

A polgármester két nyugdíjba vonulót is köszöntött. Faragó Gyuláné, a Lukácsházi Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és Konyhán volt szakács. Hajnal Edit a dr. Tolnay Sándor Általános Iskolában oktatott néptáncot. 2018-ban a volt tanítványaival közösen alapították meg Derű Néptáncegyüttest, 2021-ben pedig az utánpótlást biztosító Vigyorkákat. Harminc éves közszolgálati jubileuma alkalmából gratuláltak Kajtár Anitának, aki a Közös Önkormányzati Hivatal legrégebbi dolgozója. 1994 óta látja el a pénzügyi feladatokat.