Valóban agresszívvá válunk a hőségtől? A tudósok már több mint egy évszázada dokumentálják, hogy az emberek nehezen birkóznak meg a szélsőséges hőséggel. Több kutatás arra jutott: az agresszív és erőszakos viselkedés fokozódik forróságban. Ennek egyik oka lehet, hogy fiziológiailag az emberek teste nem alkalmas arra, hogy a 35 Celsius-fokot meghaladó hőséget elviseljen – írja a Science News. Egyre több bizonyíték mutatja, hogy amikor a hőség megterheli az emberek szervezetét, a különböző feladatokban nyújtott teljesítményük, valamint az általános megküzdési mechanizmusuk is megsínyli azt. Egy észak-karolinai kutatócsoport eredményei szerint az extrém hőség összefüggésbe hozható a fokozott agresszióval, emellett a kognitív képességek és a termelékenység csökkenésével is.

Tényleg ingerlékennyé és agresszívvá válunk a hőségtől?

Egy tanulmányban a Los Angeles-i bűnözési adatokat vizsgálták 2010 és 2017 között: kiderült, hogy az erőszakos bűncselekmények száma megnő, amikor a hőmérséklet meghaladja a kellemes 21-22 fokot.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság vizsgálatai szerint az olyan erőszakos bűncselekmények, mint a gyilkosság, a súlyos testi sértés és a nemi erőszak nagyobb valószínűséggel következnek be hőségben, ez igaz a terrortámadásokra és a tömeges lövöldözésekre is. Egy 2021-es tanulmány szerint még az olyan ellenőrzött környezetben is, mint a börtönök, 18%-kal nőtt a rabok közötti erőszakos cselekmények száma a nagyon meleg napokon. Az emberek a dühüket saját maguk ellen is fordíthatják; a melegebb napokon nagyobb az öngyilkosság kockázata. Craig Anderson pszichológus is erre jutott kutatása során: az erőszakos bűncselekmények száma a hőmérséklettel együtt nőtt, viszont a nem erőszakos bűncselekményeké nem. Egyes tanulmányok még arra is utalnak, hogy a baseball dobók agresszívebben dobnak meleg időben, Sőt, az autósok nagyobb valószínűséggel dudálnak az elakadt autókra, ha a meleg napokon nincs légkondicionáló a saját autójukban.

A tudományos világban sem tárták fel a pontos okokat, de a tudósoknak már vannak elméleteik. Dr. Joseph Taliercio a Cognitive and Behavioral Consultants pszichológusa úgy véli, hogy amikor kint meleg van, a szervezetnek talán nincsenek meg a szokásos védekező mechanizmusai az agresszív impulzusok kordában tartására. - A szervezetnek energiát kell fordítania arra, hogy lehűtse magát, és ennek egy része az agy azon részéből származik, amely a legtöbb energiát fogyasztja: a prefrontális kéregbő - ez segít az embereknek az önszabályozásban. Ez ugyanaz a rész, amely kikapcsol, amikor az emberek alkoholt fogyasztanak és ez impulzív viselkedéshez vezet – nyilatkozta a kutató a CNN-nek. Hozzátette az agyunknak is át kell irányítania az energiát a bőr lehűtésére, amikor meleg van, és ennek következtében kevesebb energia marad a impulzivitás-kontrollra – tehát többször cselekszünk gondolkodás nélkül.