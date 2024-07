Az Aktív Családi Élménynap programjának egyik kiemelt eseménye a gyermekek számára szervezett horgászat volt. A halőrök rövid elméleti előadással készítették fel a lurkókat, mely során bemutatták a halak általános jellemzőit, a horgászat feltételeit, valamint a spiccbot felépítését és használatát. Az elméleti oktatást követően a gyerekek a mozgássérült-stégen próbálhatták ki a gyakorlatban a horgászatot, szintén halőrök felügyelete mellett -tudtuk meg a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének összefoglalójából.

Horgászni tanulhattak a gyerekek az Aktív Családi Élménynapon

Forrás: Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége

Mint írják, a partszéli vízben bőségesen akadt kapás, így a legtöbb gyermek halas kézzel távozhatott. Az ügyesebbek és tapasztaltabbak a feeder technikát is kipróbálhatták, amelynek eredményeként több kárász és egy tőponty is horogra akadt, nagy örömet szerezve a kis horgászoknak.

A horgászat mellett számos egyéb program várta a résztvevőket. Az érdeklődők e-rollerezhettek, nordic walkingozhattak, kutyás gyalogtúrán és kerékpáros túrán vehettek részt. Emellett strandolási lehetőség, kenus és SUP-os evezés, valamint különböző mozgásformák – jóga, pilates, teqball és karate – várták az aktív kikapcsolódásra vágyókat. A helyi termékek kóstolója során a résztvevők megismerkedhettek a Hegyhát jellegzetességeivel, ízletes finomságokkal gazdagítva az élménynapot. A szervező, a Hegypásztor Kör úgy fogalmazott: csodálatos nyári napon zajlott az Aktív Családi Élménynap, ahol több, mint 500 fő próbálhatta ki magát különféle aktív programban, sportban. Kiemelték, hogy a különböző meghirdetett túrákra - például az e-rolleres vagy a kutyás gyalogtúrára is számos jelentkező akadt.